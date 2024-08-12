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Глава "Военторга" Павлов обжаловал арест

Глава "Военторга" Павлов обжаловал арест - 12.08.2024, ПРАЙМ

Глава "Военторга" Павлов обжаловал арест

Руководитель "Военторга" Владимир Павлов подал апелляцию на решение суда о его аресте по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд МО РФ, сообщили... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:42+0300

2024-08-12T17:42+0300

2024-08-12T17:42+0300

мошенничество

россия

мошенничество

госконтракт

суд

минобороны рф

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов подал апелляцию на решение суда о его аресте по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд МО РФ, сообщили РИА Новости в суде. Ранее суд отправил его в СИЗО до 30 сентября. Павлову официально предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества в особо крупном размере. Следователь в суде предложил заключить обвиняемого под стражу, опасаясь, что он может скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его подчинении. На заседании Павлов не признал свою вину, но пообещал не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".По данным следствия, руководитель и сотрудники компании "Военторг" в период с 2019 по 2022 годы заключили с Министерством обороны контракты на поставку гигиенических наборов для военнослужащих, известных как "армейские несессеры". Эти наборы включали в себя зубную щётку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие товары. Однако, как утверждает МВД, компания продала эти наборы по завышенной цене, нанеся ущерб бюджету на сумму более 400 миллионов рублей.Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.

https://1prime.ru/20240801/sud-850599426.html

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россия, мошенничество, госконтракт, суд, минобороны рф