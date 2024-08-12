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Глава "Военторга" Павлов обжаловал арест - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Глава "Военторга" Павлов обжаловал арест
Глава "Военторга" Павлов обжаловал арест - 12.08.2024, ПРАЙМ
Глава "Военторга" Павлов обжаловал арест
Руководитель "Военторга" Владимир Павлов подал апелляцию на решение суда о его аресте по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд МО РФ, сообщили... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:42+0300
2024-08-12T17:42+0300
мошенничество
россия
мошенничество
госконтракт
суд
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов подал апелляцию на решение суда о его аресте по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд МО РФ, сообщили РИА Новости в суде. Ранее суд отправил его в СИЗО до 30 сентября. Павлову официально предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества в особо крупном размере. Следователь в суде предложил заключить обвиняемого под стражу, опасаясь, что он может скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его подчинении. На заседании Павлов не признал свою вину, но пообещал не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".По данным следствия, руководитель и сотрудники компании "Военторг" в период с 2019 по 2022 годы заключили с Министерством обороны контракты на поставку гигиенических наборов для военнослужащих, известных как "армейские несессеры". Эти наборы включали в себя зубную щётку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие товары. Однако, как утверждает МВД, компания продала эти наборы по завышенной цене, нанеся ущерб бюджету на сумму более 400 миллионов рублей.Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.
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россия, мошенничество, госконтракт, суд, минобороны рф
Мошенничество, РОССИЯ, мошенничество, госконтракт, суд, Минобороны РФ
17:42 12.08.2024
 
Глава "Военторга" Павлов обжаловал арест

Глава "Военторга" обжаловал арест по делу о хищениях при исполнении госконтракта

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов подал апелляцию на решение суда о его аресте по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд МО РФ, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд отправил его в СИЗО до 30 сентября.
Павлову официально предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества в особо крупном размере. Следователь в суде предложил заключить обвиняемого под стражу, опасаясь, что он может скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его подчинении.
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Главу "Военторга" Павлова арестовали до конца сентября
1 августа, 15:51
На заседании Павлов не признал свою вину, но пообещал не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".
По данным следствия, руководитель и сотрудники компании "Военторг" в период с 2019 по 2022 годы заключили с Министерством обороны контракты на поставку гигиенических наборов для военнослужащих, известных как "армейские несессеры". Эти наборы включали в себя зубную щётку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие товары.
Однако, как утверждает МВД, компания продала эти наборы по завышенной цене, нанеся ущерб бюджету на сумму более 400 миллионов рублей.
Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.
 
МошенничествоРОССИЯмошенничествогосконтрактсудМинобороны РФ
 
 
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