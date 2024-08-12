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Производство авиабомб в России с начала СВО выросло в 55 раз - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Производство авиабомб в России с начала СВО выросло в 55 раз
Производство авиабомб в России с начала СВО выросло в 55 раз - 12.08.2024, ПРАЙМ
Производство авиабомб в России с начала СВО выросло в 55 раз
С начала специальной военной операции Россия увеличила производство авиационных бомб в 55 раз, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T14:39+0300
2024-08-12T14:39+0300
вооружения
россия
минпромторг
авиабомбы
производство
антон алиханов
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. С начала специальной военной операции Россия увеличила производство авиационных бомб в 55 раз, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на пленарном заседании форума "Армия-2024". Глава Минпромторга рассказал, что с начала СВО производство военной техники и боеприпасов увеличилось в несколько раз. Так, производство танков выросло в 7,5 раз, легкобронированных БМП, БТР, БМД — более чем в 4,5 раза, высокоточных средств поражения — в три раза. Значительный рост производства российский ВПК показал в выпуске боеприпасов для ствольной артиллерии — в 15 раз, выпуску авиабомб — в 55 раз.Алиханов подчеркнул, что этих показателей сложно было бы добиться без расширения мощностей производства, и добавил, что это не предел.
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россия, минпромторг, авиабомбы, производство, антон алиханов
Вооружения, РОССИЯ, Минпромторг, Авиабомбы, производство, Антон Алиханов
14:39 12.08.2024
 
Производство авиабомб в России с начала СВО выросло в 55 раз

Алиханов: производство авиабомб в России с начала СВО выросло в 55 раз

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. С начала специальной военной операции Россия увеличила производство авиационных бомб в 55 раз, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на пленарном заседании форума "Армия-2024".
Глава Минпромторга рассказал, что с начала СВО производство военной техники и боеприпасов увеличилось в несколько раз.
Так, производство танков выросло в 7,5 раз, легкобронированных БМП, БТР, БМД — более чем в 4,5 раза, высокоточных средств поражения — в три раза. Значительный рост производства российский ВПК показал в выпуске боеприпасов для ствольной артиллерии — в 15 раз, выпуску авиабомб — в 55 раз.
Алиханов подчеркнул, что этих показателей сложно было бы добиться без расширения мощностей производства, и добавил, что это не предел.
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ВооруженияРОССИЯМинпромторгАвиабомбыпроизводствоАнтон Алиханов
 
 
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