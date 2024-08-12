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Эксперт рассказал, как при покупке отличить автомобиль "лихача" - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как при покупке отличить автомобиль "лихача"
Эксперт рассказал, как при покупке отличить автомобиль "лихача" - 12.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как при покупке отличить автомобиль "лихача"
У автомобиля, владельцем которого был лихач, есть несколько признаков, которые невозможно полностью скрыть при продаже. Они свидетельствуют о неаккуратном... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:30+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. У автомобиля, владельцем которого был лихач, есть несколько признаков, которые невозможно полностью скрыть при продаже. Они свидетельствуют о неаккуратном вождении и плохом обслуживании транспортного средства, заявил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий "Российской газете".Эксперт пояснил, что такие автомобили отличает внешнее состояние. Так, на нем можно увидеть большие вмятины и царапины, а также сколы заводской краски и другие следы от возможных ударов при вождении.Также поношенная и истонченная резина, в частности - с неравномерным износом, может говорить об агрессивном стиле вождения бывшего владельца. Так, он, скорее всего, часто применял резкое торможение или поворот. Это же является причиной сильного износа тормозной системы.Еще одним следствием небрежного отношения к транспортному средству может стать неудовлетворительное состояние подвески. "Стук в подвеске и люфт в рулевом управлении могут быть следствием частых резких маневров на данном автомобиле в прошлом", - объяснил эксперт.Он заключил, что не все эти признаки могут свидетельствовать о манере вождения бывшего владельца, поломки могут происходить и по иным причинам. Перед покупкой важно лично убедиться в состоянии автомобиля путем тест-драйва и проверки всей прилагающейся документации.
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10:30 12.08.2024 (обновлено: 10:31 12.08.2024)
 
Эксперт рассказал, как при покупке отличить автомобиль "лихача"

"РГ": Автоэксперт Стрельбицкий объяснил, как распознать, что на машине ездил лихач

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. У автомобиля, владельцем которого был лихач, есть несколько признаков, которые невозможно полностью скрыть при продаже. Они свидетельствуют о неаккуратном вождении и плохом обслуживании транспортного средства, заявил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий "Российской газете".
Эксперт пояснил, что такие автомобили отличает внешнее состояние. Так, на нем можно увидеть большие вмятины и царапины, а также сколы заводской краски и другие следы от возможных ударов при вождении.
Также поношенная и истонченная резина, в частности - с неравномерным износом, может говорить об агрессивном стиле вождения бывшего владельца. Так, он, скорее всего, часто применял резкое торможение или поворот. Это же является причиной сильного износа тормозной системы.
Еще одним следствием небрежного отношения к транспортному средству может стать неудовлетворительное состояние подвески. "Стук в подвеске и люфт в рулевом управлении могут быть следствием частых резких маневров на данном автомобиле в прошлом", - объяснил эксперт.
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Он заключил, что не все эти признаки могут свидетельствовать о манере вождения бывшего владельца, поломки могут происходить и по иным причинам. Перед покупкой важно лично убедиться в состоянии автомобиля путем тест-драйва и проверки всей прилагающейся документации.
 
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