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Эксперты назвали самые быстрые и надежные японские седаны

Эксперты назвали самые быстрые и надежные японские седаны - 12.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали самые быстрые и надежные японские седаны

Седаны японского производства отличаются своей надежностью и исключительными техническими характеристиками. Эксперты журнала HotCars составили список лучших... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T10:55+0300

2024-08-12T10:55+0300

2024-08-12T10:55+0300

японские автомобили

авторынок рф

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Седаны японского производства отличаются своей надежностью и исключительными техническими характеристиками. Эксперты журнала HotCars составили список лучших моделей, которые можно приобрести в России, рассказали в издании "SpeedMe".Третье место, по мнению экспертов, занимает Lexus IS 350 F Sport 2015 года выпуска. Он отличается атмосферным мотором на 3,5 литра и 306 л.с. В модели предустановлен восьмиступенчатый "автомат", который обеспечивает разгон до 97 километров в час всего за 5,1 секунды."Серебряный призер" в списке - Infiniti Q50 Red Sport 400 2019 года выпуска. Он отличается быстрым разгоном до 97 километров в час всего за 4,5 секунды. Это становится возможно благодаря 3-х литровому мотору с двойным турбонаддувом мощностью 400 л.с. Помимо этого, кар отличается семискоростным "автоматом".И, наконец, возглавляет список самых надежных и быстрых японских седанов Lexus IS F 2012 года. Он оснащен двигателем V8 на 8 литров мощностью 416 л.с. Это позволяет ему разгонять скорость до 97 километров в час всего за 4,5 секунды. Кроме того, по шкале надежности этот автомобиль получил 86 баллов из ста возможных.

https://1prime.ru/20240812/avtomobil-850816977.html

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японские автомобили, авторынок рф