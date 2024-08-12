https://1prime.ru/20240812/avtomobil-850818812.html

Новинка Ford Edge L: больше и дешевле, чем Land Cruiser

Новинка Ford Edge L: больше и дешевле, чем Land Cruiser - 12.08.2024, ПРАЙМ

Новинка Ford Edge L: больше и дешевле, чем Land Cruiser

На автомобильном рынке в Росси появился новый полноразмерный кроссовер - Ford Edge L. Он отличается внушительным размером и отличной комплектацией, рассказало... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T11:18+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На автомобильном рынке в Росси появился новый полноразмерный кроссовер - Ford Edge L. Он отличается внушительным размером и отличной комплектацией, рассказало издание "За рулем".Длина модели составляет 5 метров, колесная база практически достигает 3 метров. Эти показатели превышают габариты знаменитого Land Cruiser 300, что свидетельствует об уникально просторном салоне автомобиля.Максимальная комплектация, в которой можно приобрести Ford в России, включает экран мультимедийной системы размером 27 дюймов, который обеспечивает яркое и четкое изображение. В нем также предустановлены системы кругового обзора, аудиосистема Bang & Olufsen, панорамная крыша, беспроводные зарядки, есть возможность авторегулировки передних и задних сидений и многое другое.Полноприводный кроссовер отличается 2-х литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 252 л.с., а также восьмиступенчатым "автоматом". Производитель гарантирует комфортное и плавное движение по любым видам дорог. Стоимость новинки начинается от 5 950 000 рублей.

https://1prime.ru/20240812/avtomobil-850817886.html

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легковые автомобилии, авторынок рф, ford