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На российском авторынке появился Kia K5 нового поколения - 12.08.2024, ПРАЙМ
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На российском авторынке появился Kia K5 нового поколения
На российском авторынке появился Kia K5 нового поколения - 12.08.2024, ПРАЙМ
На российском авторынке появился Kia K5 нового поколения
В России начались продажи новых седанов Kia K5 2024 года. Новинки отличаются своим современным дизайном и расширенным функционалом, сообщает издание "SpeedMe". | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:49+0300
2024-08-12T12:49+0300
kia
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новых седанов Kia K5 2024 года. Новинки отличаются своим современным дизайном и расширенным функционалом, сообщает издание "SpeedMe".Появившаяся модель относится к третьему поколению и доступна для покупки в кузове седан. Так, комплектация Luxe предлагает 2-литровый бензиновый мотор на 150 л.с. с "автоматом" и передним приводом.В нем также предустановлено большое количество систем безопасности. Среди них: антипробуксовочная система, система стабилизации рулевого управления и система помощи при торможении. Также теперь в автомобиле есть система помощи при въезде в гору, система стабилизации, датчики давления в шинах и крепления детского кресла.Салон автомобиля отличается высоким уровнем комфорта. В нем предустановлены системы климат-контроля и круиз-контроля, есть передние и задние парктроники и камера заднего вида. Помимо этого, в передней части седана установлен мультимедийный экран, поддерживающий Android Auto и CarPlay. Внешний вид седана аналогично претерпел изменения: производители проработали фары и задние фонари. Передний бампер теперь отличается большими вентиляционными отверстиями.Приобрести обновленный Kia K5 можно по цене от 3 850 000 рублей.
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kia, авторынок рф
Kia, авторынок РФ
12:49 12.08.2024
 
На российском авторынке появился Kia K5 нового поколения

В России начались продажи седана Kia K5 нового поколения от 3,85 млн рублей

© Фото : KIA CORPORATIONАвтомобиль Kia K5 2025 года
Автомобиль Kia K5 2025 года - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : KIA CORPORATION
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новых седанов Kia K5 2024 года. Новинки отличаются своим современным дизайном и расширенным функционалом, сообщает издание "SpeedMe".
Появившаяся модель относится к третьему поколению и доступна для покупки в кузове седан. Так, комплектация Luxe предлагает 2-литровый бензиновый мотор на 150 л.с. с "автоматом" и передним приводом.
В нем также предустановлено большое количество систем безопасности. Среди них: антипробуксовочная система, система стабилизации рулевого управления и система помощи при торможении. Также теперь в автомобиле есть система помощи при въезде в гору, система стабилизации, датчики давления в шинах и крепления детского кресла.
Салон автомобиля отличается высоким уровнем комфорта. В нем предустановлены системы климат-контроля и круиз-контроля, есть передние и задние парктроники и камера заднего вида. Помимо этого, в передней части седана установлен мультимедийный экран, поддерживающий Android Auto и CarPlay.
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Внешний вид седана аналогично претерпел изменения: производители проработали фары и задние фонари. Передний бампер теперь отличается большими вентиляционными отверстиями.
Приобрести обновленный Kia K5 можно по цене от 3 850 000 рублей.
 
Kiaавторынок РФ
 
 
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