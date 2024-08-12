https://1prime.ru/20240812/avtomobil-850822269.html

На российском авторынке появился Kia K5 нового поколения

На российском авторынке появился Kia K5 нового поколения - 12.08.2024, ПРАЙМ

На российском авторынке появился Kia K5 нового поколения

В России начались продажи новых седанов Kia K5 2024 года. Новинки отличаются своим современным дизайном и расширенным функционалом, сообщает издание "SpeedMe". | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T12:49+0300

2024-08-12T12:49+0300

2024-08-12T12:49+0300

kia

авторынок рф

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новых седанов Kia K5 2024 года. Новинки отличаются своим современным дизайном и расширенным функционалом, сообщает издание "SpeedMe".Появившаяся модель относится к третьему поколению и доступна для покупки в кузове седан. Так, комплектация Luxe предлагает 2-литровый бензиновый мотор на 150 л.с. с "автоматом" и передним приводом.В нем также предустановлено большое количество систем безопасности. Среди них: антипробуксовочная система, система стабилизации рулевого управления и система помощи при торможении. Также теперь в автомобиле есть система помощи при въезде в гору, система стабилизации, датчики давления в шинах и крепления детского кресла.Салон автомобиля отличается высоким уровнем комфорта. В нем предустановлены системы климат-контроля и круиз-контроля, есть передние и задние парктроники и камера заднего вида. Помимо этого, в передней части седана установлен мультимедийный экран, поддерживающий Android Auto и CarPlay. Внешний вид седана аналогично претерпел изменения: производители проработали фары и задние фонари. Передний бампер теперь отличается большими вентиляционными отверстиями.Приобрести обновленный Kia K5 можно по цене от 3 850 000 рублей.

https://1prime.ru/20240812/avto-850821925.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

kia, авторынок рф