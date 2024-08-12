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Эксперты рассказали, каких "китайцев" можно купить за миллион рублей

Эксперты рассказали, каких "китайцев" можно купить за миллион рублей - 12.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, каких "китайцев" можно купить за миллион рублей

Эксперты Autonews.ru изучили рынок вторичных китайских автомобилей и назвали четыре наиболее беспроблемных "китайца" стоимостью до миллиона рублей. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T20:31+0300

2024-08-12T20:31+0300

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китай

haval

geely

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Эксперты Autonews.ru изучили рынок вторичных китайских автомобилей и назвали четыре наиболее беспроблемных "китайца" стоимостью до миллиона рублей.Кроссовер Changan CS 35 выпускался с 2014 по 2018 годы. С 2015 года его собирали из машинокомплектов в Липецке. На "вторичке" можно найти много экземпляров этих годов производства. Автомобиль с пробегом до 100 тысяч км в среднем стоит 750–960 тысяч рублей.Changan CS 35 по своим характеристикам можно отнести к надежным и выносливым автомобилям. Его двигатель — 1,6-литровый бензиновый мощностью 113 л.с., созданный при участии Ford. Список опций Changan CS 35 очень широк и включает электропривод зеркал, ESP, ABS, мультируль и другие.Внедорожник Great Wall Hover H5 – яркий представитель машин на вторичном рынке. Это неплохая альтернатива российскому УАЗу. Основные плюсы машины: рамная конструкция, дизель, автомат. В продаже представлены в основном модели 2012–2014 годов. Учитывая специфику модели и ее небольшую стоимость — от 700 до 950 тысяч рублей, пробег у этих автомобилей будет около 200 тысяч километров.Geely Emgrand X7 также входит в категорию до 1 млн рублей. У этого кроссовера, как и у большинства китайских, нет полного привода, но есть выбор из достойных экземпляров. Модель выпускалась на российском заводе в Черкесске и в белорусском Жодино. Владельцы Geely Emgrand X7 не жалуются на основные агрегаты — двигатели и коробки передач, которые китайцы позаимствовали у Toyota. Модели 2014-2016 годов выпуска в хорошем техническом состоянии предлагают за 600-960 тысяч рублей.Haval H6 прижился на российском рынке. Это старая модель 2011 года под названием Great Wall Hover H6. Машина уже не рамная, а с несущим кузовом. Изначально предлагался к продаже как в передне-, так и в полноприводном конфигурациях. В означенную ценовой диапазон попадают автомобили I поколения — 2014–2016 годов производства.

https://1prime.ru/20240812/haval-850835376.html

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китай, haval, geely, great wall