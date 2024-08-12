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Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто - 12.08.2024, ПРАЙМ
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто
На популярных сайтах по продаже автомобилей все чаще можно найти варианты практически новых транспортных средств, чей пробег не превышает 3-3,5 тысяч... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:57+0300
2024-08-12T09:57+0300
2024-08-12T09:57+0300
цены на легковые автомобили
авторынок
вторичный рынок
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На популярных сайтах по продаже автомобилей все чаще можно найти варианты практически новых транспортных средств, чей пробег не превышает 3-3,5 тысяч километров, рассказал инспектор ГАИ изданию "Cenyavto".Есть несколько причин, почему владельцы выставляют свои автомобили на продажу в таком хорошем состоянии, пояснил он. Самая частая причина появления практически новой машины на рынке является попытка избавиться от нее после попадания в ДТП. Так, владельцы делают небольшой косметический ремонт, скрывающий внешние признаки аварии. Еще одной популярной причиной является попытка продать взятый в кредит автомобиль и погасить долг перед банком.Также такие машины могут завозиться частными предпринимателями для последующей продажи. На рынке появляются неликвидные модели, которые в перспективе вряд ли можно было бы продать за полную стоимость. Так же избавляются и от машин, которые использовали во время тест-драйвов. Зачастую они полностью укомплектованы.Еще одной причиной продажи транспорта с минимальным пробегом является стремление реализовать автомобиль, который не оправдал ожиданий владельца. Особенно часто такая участь ждет китайские модели.
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цены на легковые автомобили, авторынок, вторичный рынок
цены на легковые автомобили, Авторынок, Вторичный рынок
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто
В ГАИ рассказали о массовых продажах почти новых машин на вторичном авторынке
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
На популярных сайтах по продаже автомобилей все чаще можно найти варианты практически новых транспортных средств, чей пробег не превышает 3-3,5 тысяч километров, рассказал инспектор ГАИ изданию "Cenyavto
".
Есть несколько причин, почему владельцы выставляют свои автомобили на продажу в таком хорошем состоянии, пояснил он.
Самая частая причина появления практически новой машины на рынке является попытка избавиться от нее после попадания в ДТП. Так, владельцы делают небольшой косметический ремонт, скрывающий внешние признаки аварии. Еще одной популярной причиной является попытка продать взятый в кредит автомобиль и погасить долг перед банком.
Также такие машины могут завозиться частными предпринимателями для последующей продажи. На рынке появляются неликвидные модели, которые в перспективе вряд ли можно было бы продать за полную стоимость. Так же избавляются и от машин, которые использовали во время тест-драйвов. Зачастую они полностью укомплектованы.
Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге
Еще одной причиной продажи транспорта с минимальным пробегом является стремление реализовать автомобиль, который не оправдал ожиданий владельца. Особенно часто такая участь ждет китайские модели.