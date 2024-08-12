Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто - 12.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240812/avtorynok-850815880.html
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто - 12.08.2024, ПРАЙМ
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто
На популярных сайтах по продаже автомобилей все чаще можно найти варианты практически новых транспортных средств, чей пробег не превышает 3-3,5 тысяч... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:57+0300
2024-08-12T09:57+0300
цены на легковые автомобили
авторынок
вторичный рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84105/61/841056110_0:16:3585:2032_1920x0_80_0_0_c23263eb72c379c1ec4f6d4e94045e15.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На популярных сайтах по продаже автомобилей все чаще можно найти варианты практически новых транспортных средств, чей пробег не превышает 3-3,5 тысяч километров, рассказал инспектор ГАИ изданию "Cenyavto".Есть несколько причин, почему владельцы выставляют свои автомобили на продажу в таком хорошем состоянии, пояснил он. Самая частая причина появления практически новой машины на рынке является попытка избавиться от нее после попадания в ДТП. Так, владельцы делают небольшой косметический ремонт, скрывающий внешние признаки аварии. Еще одной популярной причиной является попытка продать взятый в кредит автомобиль и погасить долг перед банком.Также такие машины могут завозиться частными предпринимателями для последующей продажи. На рынке появляются неликвидные модели, которые в перспективе вряд ли можно было бы продать за полную стоимость. Так же избавляются и от машин, которые использовали во время тест-драйвов. Зачастую они полностью укомплектованы.Еще одной причиной продажи транспорта с минимальным пробегом является стремление реализовать автомобиль, который не оправдал ожиданий владельца. Особенно часто такая участь ждет китайские модели.
https://1prime.ru/20240807/qashqai-850716596.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84105/61/841056110_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_c2cd703b73ba35eca31faf7decd06b63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цены на легковые автомобили, авторынок, вторичный рынок
цены на легковые автомобили, Авторынок, Вторичный рынок
09:57 12.08.2024
 
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто

В ГАИ рассказали о массовых продажах почти новых машин на вторичном авторынке

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На популярных сайтах по продаже автомобилей все чаще можно найти варианты практически новых транспортных средств, чей пробег не превышает 3-3,5 тысяч километров, рассказал инспектор ГАИ изданию "Cenyavto".
Есть несколько причин, почему владельцы выставляют свои автомобили на продажу в таком хорошем состоянии, пояснил он.
Самая частая причина появления практически новой машины на рынке является попытка избавиться от нее после попадания в ДТП. Так, владельцы делают небольшой косметический ремонт, скрывающий внешние признаки аварии. Еще одной популярной причиной является попытка продать взятый в кредит автомобиль и погасить долг перед банком.
Также такие машины могут завозиться частными предпринимателями для последующей продажи. На рынке появляются неликвидные модели, которые в перспективе вряд ли можно было бы продать за полную стоимость. Так же избавляются и от машин, которые использовали во время тест-драйвов. Зачастую они полностью укомплектованы.
Представлены первые изображения обновленного кроссовера Nissan Qashqai
Названо самое популярное подержанное авто после использования в каршеринге
7 августа, 13:26
Еще одной причиной продажи транспорта с минимальным пробегом является стремление реализовать автомобиль, который не оправдал ожиданий владельца. Особенно часто такая участь ждет китайские модели.
 
цены на легковые автомобилиАвторынокВторичный рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала