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Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто

Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто - 12.08.2024, ПРАЙМ

Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто

На популярных сайтах по продаже автомобилей все чаще можно найти варианты практически новых транспортных средств, чей пробег не превышает 3-3,5 тысяч... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T09:57+0300

2024-08-12T09:57+0300

2024-08-12T09:57+0300

цены на легковые автомобили

авторынок

вторичный рынок

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На популярных сайтах по продаже автомобилей все чаще можно найти варианты практически новых транспортных средств, чей пробег не превышает 3-3,5 тысяч километров, рассказал инспектор ГАИ изданию "Cenyavto".Есть несколько причин, почему владельцы выставляют свои автомобили на продажу в таком хорошем состоянии, пояснил он. Самая частая причина появления практически новой машины на рынке является попытка избавиться от нее после попадания в ДТП. Так, владельцы делают небольшой косметический ремонт, скрывающий внешние признаки аварии. Еще одной популярной причиной является попытка продать взятый в кредит автомобиль и погасить долг перед банком.Также такие машины могут завозиться частными предпринимателями для последующей продажи. На рынке появляются неликвидные модели, которые в перспективе вряд ли можно было бы продать за полную стоимость. Так же избавляются и от машин, которые использовали во время тест-драйвов. Зачастую они полностью укомплектованы.Еще одной причиной продажи транспорта с минимальным пробегом является стремление реализовать автомобиль, который не оправдал ожиданий владельца. Особенно часто такая участь ждет китайские модели.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на легковые автомобили, авторынок, вторичный рынок