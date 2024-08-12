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Жителей Краснояружского района начали перемещать в безопасное место
Жителей Краснояружского района начали перемещать в безопасное место - 12.08.2024, ПРАЙМ
Жителей Краснояружского района начали перемещать в безопасное место
В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область власти начали перемещение граждан в более безопасное место. Об этом в своем Telegram-канале рассказал... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:21+0300
2024-08-12T08:21+0300
2024-08-12T08:38+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область власти начали перемещение граждан в более безопасное место. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор также упомянул, что на текущий момент процесс согласования и вывоза людей сейчас проходит на местах. Кроме того, уже направили транспорт для перемещения жителей. Ранее сообщалось, что Следственный комитет России амерен начать расследование преступлений ВСУ против мирных граждан в Белгородской области. В ведомстве сообщили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛГОРОД, ВСУ
Жителей Краснояружского района начали перемещать в безопасное место
Гладков: жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ