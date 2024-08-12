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Жителей Краснояружского района начали перемещать в безопасное место - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Жителей Краснояружского района начали перемещать в безопасное место
Жителей Краснояружского района начали перемещать в безопасное место - 12.08.2024, ПРАЙМ
Жителей Краснояружского района начали перемещать в безопасное место
В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область власти начали перемещение граждан в более безопасное место. Об этом в своем Telegram-канале рассказал... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:21+0300
2024-08-12T08:38+0300
происшествия
россия
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белгород
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область власти начали перемещение граждан в более безопасное место. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор также упомянул, что на текущий момент процесс согласования и вывоза людей сейчас проходит на местах. Кроме того, уже направили транспорт для перемещения жителей. Ранее сообщалось, что Следственный комитет России амерен начать расследование преступлений ВСУ против мирных граждан в Белгородской области. В ведомстве сообщили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
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россия, украина, белгород, всу
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛГОРОД, ВСУ
08:21 12.08.2024 (обновлено: 08:38 12.08.2024)
 
Жителей Краснояружского района начали перемещать в безопасное место

Гладков: жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ

© РИА Новости . Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Павел Колядин
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область власти начали перемещение граждан в более безопасное место. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор также упомянул, что на текущий момент процесс согласования и вывоза людей сейчас проходит на местах. Кроме того, уже направили транспорт для перемещения жителей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России амерен начать расследование преступлений ВСУ против мирных граждан в Белгородской области. В ведомстве сообщили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
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ПроисшествияРОССИЯУКРАИНАБЕЛГОРОДВСУ
 
 
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