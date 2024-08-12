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В Белоруссии заявили о наращивании ЕС военной группировки в приграничье - 12.08.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии заявили о наращивании ЕС военной группировки в приграничье
В Белоруссии заявили о наращивании ЕС военной группировки в приграничье - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии заявили о наращивании ЕС военной группировки в приграничье
Государства Европейского союза начали наращивать военную группировку на границе с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель белорусского... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:53+0300
2024-08-12T17:53+0300
белоруссия
европа
нато
военная угроза
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МИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Государства Европейского союза начали наращивать военную группировку на границе с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.Он уточнил, что белорусские пограничники наблюдают за постепенным наращиванием военной группировки НАТО в приграничных районах Польша и Латвии. Бычковский добавил, что подразделения пограничных ведомств Белоруссии усиленно охраняют границы. По его словам, в этому также привлечены армейские и специальные подразделения.
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белоруссия
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белоруссия, европа, нато, военная угроза
БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОПА, НАТО, военная угроза
17:53 12.08.2024
 
В Белоруссии заявили о наращивании ЕС военной группировки в приграничье

Погранкомитет Белоруссии: страны ЕС наращивают военную группировку в приграничье

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Государства Европейского союза начали наращивать военную группировку на границе с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Он уточнил, что белорусские пограничники наблюдают за постепенным наращиванием военной группировки НАТО в приграничных районах Польша и Латвии.
Бычковский добавил, что подразделения пограничных ведомств Белоруссии усиленно охраняют границы. По его словам, в этому также привлечены армейские и специальные подразделения.
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БЕЛОРУССИЯЕВРОПАНАТОвоенная угроза
 
 
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