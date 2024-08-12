https://1prime.ru/20240812/belorussiya-850835518.html

В Белоруссии заявили о наращивании ЕС военной группировки в приграничье

В Белоруссии заявили о наращивании ЕС военной группировки в приграничье - 12.08.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии заявили о наращивании ЕС военной группировки в приграничье

Государства Европейского союза начали наращивать военную группировку на границе с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель белорусского... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:53+0300

2024-08-12T17:53+0300

2024-08-12T17:53+0300

белоруссия

европа

нато

военная угроза

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МИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Государства Европейского союза начали наращивать военную группировку на границе с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.Он уточнил, что белорусские пограничники наблюдают за постепенным наращиванием военной группировки НАТО в приграничных районах Польша и Латвии. Бычковский добавил, что подразделения пограничных ведомств Белоруссии усиленно охраняют границы. По его словам, в этому также привлечены армейские и специальные подразделения.

https://1prime.ru/20240811/belorussiya-850804473.html

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белоруссия, европа, нато, военная угроза