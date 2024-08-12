https://1prime.ru/20240812/bezrabotitsa-850812609.html

Уровень безработицы среди молодежи в мире снижается

Уровень безработицы среди молодежи в мире снижается - 12.08.2024, ПРАЙМ

Уровень безработицы среди молодежи в мире снижается

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет во всем мире составил 13% в 2023 году, что является 15-летним минимумом, говорится в... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T05:24+0300

2024-08-12T05:24+0300

2024-08-12T05:24+0300

экономика

безработица

мот

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ЖЕНЕВА, 12 авг – ПРАЙМ. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет во всем мире составил 13% в 2023 году, что является 15-летним минимумом, говорится в опубликованном докладе на сайте Международной организации труда (МОТ). "Уровень безработицы среди молодежи в 2023 году составил 13%, что эквивалентно 64,9 миллиона человек и является 15-летним минимумом... Ожидается, что в этом и следующем годах этот показатель снизится еще больше - до 12,8%", - сказано в документе. Однако, по данным МОТ, в арабских государствах, в Восточной Азии, в Юго-Восточной Азии и в Тихоокеанском регионе уровень безработицы среди молодежи в 2023 году был выше, чем в 2019 году. "Никто из нас не может надеяться на стабильное будущее, когда миллионы молодых людей во всем мире не имеют достойной работы и, как следствие, чувствуют себя неуверенно и неспособны построить лучшую жизнь для себя и своих семей. Мирные общества основаны на трех основных составляющих: стабильности, инклюзивности и социальной справедливости, и достойная работа для молодежи лежит в основе этих трех элементов", - приводятся в документе слова гендиректора МОТ Гилберта Хуннгбо. В апреле министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что уровень безработицы среди молодежи в России за три года уменьшился более чем в полтора раза - до 5,1%.

https://1prime.ru/20240801/bezrabotitsa-850591220.html

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безработица, мот