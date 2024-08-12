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Боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на продажу за рубеж - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на продажу за рубеж
Боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на продажу за рубеж - 12.08.2024, ПРАЙМ
Боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на продажу за рубеж
Барражирующий боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на экспорт, заявил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта". | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T11:36+0300
2024-08-12T11:36+0300
вооружения
россия
рособоронэкспорт
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - ПРАЙМ. Барражирующий боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на экспорт, заявил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта". "В первый день работы форума "Армия-2024 "состоялась презентация управляемого боеприпаса "Ланцет-Э". Это оружие получило рекламный паспорт, то есть возможность продавать за рубеж", - сказал собеседник. Как отметил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, презентация комплекса "Ланцет-Э" положила начало его продвижению "на мировой рынок". "Комплекс показал высочайшую эффективность на поле боя и способность поражать широкий спектр целей – от любых типов бронетехники и укреплений до надводных целей. "Ланцет-Э" обладает большим экспортным потенциалом, оцениваемый нами в объеме более 1 тысячи комплексов. Уверен, что после обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ производственные мощности позволят успешно исполнять поставки комплекса за рубеж. Кроме того, "Рособоронэкспорт" активно предлагает своим партнерам сотрудничество в формате лицензионного и совместного производства продукции на территории заказчика в рамках технологического партнерства", - приводит слова Михеева пресс-служба компании. Комплекс "Ланцет-Э" – экспортный аналог широко известного носителя управляемых боеприпасов "Ланцет", отлично зарекомендовавшего себя в реальных боевых действиях. В его состав входят разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16-Э и два носителя управляемых боеприпасов "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" с различными характеристиками, в частности, по дальности действия и максимальному взлетному весу. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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россия, рособоронэкспорт
Вооружения, РОССИЯ, Рособоронэкспорт
11:36 12.08.2024
 
Боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на продажу за рубеж

"Рособоронэкспорт": боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на продажу за рубеж

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - ПРАЙМ. Барражирующий боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на экспорт, заявил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта".
"В первый день работы форума "Армия-2024 "состоялась презентация управляемого боеприпаса "Ланцет-Э". Это оружие получило рекламный паспорт, то есть возможность продавать за рубеж", - сказал собеседник.
Как отметил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, презентация комплекса "Ланцет-Э" положила начало его продвижению "на мировой рынок".
"Комплекс показал высочайшую эффективность на поле боя и способность поражать широкий спектр целей – от любых типов бронетехники и укреплений до надводных целей. "Ланцет-Э" обладает большим экспортным потенциалом, оцениваемый нами в объеме более 1 тысячи комплексов. Уверен, что после обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ производственные мощности позволят успешно исполнять поставки комплекса за рубеж. Кроме того, "Рособоронэкспорт" активно предлагает своим партнерам сотрудничество в формате лицензионного и совместного производства продукции на территории заказчика в рамках технологического партнерства", - приводит слова Михеева пресс-служба компании.
Комплекс "Ланцет-Э" – экспортный аналог широко известного носителя управляемых боеприпасов "Ланцет", отлично зарекомендовавшего себя в реальных боевых действиях. В его состав входят разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16-Э и два носителя управляемых боеприпасов "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" с различными характеристиками, в частности, по дальности действия и максимальному взлетному весу.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
 
ВооруженияРОССИЯРособоронэкспорт
 
 
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