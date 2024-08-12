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Экспорт России в Бразилию третий месяц подряд превышает $1 млрд

Экспорт России в Бразилию третий месяц подряд превышает $1 млрд - 12.08.2024, ПРАЙМ

Экспорт России в Бразилию третий месяц подряд превышает $1 млрд

Российский экспорт в Бразилию в июле третий месяц подряд превышал один миллиард долларов, при этом товарооборот двух стран за год подскочил в 1,6 раза,... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T05:21+0300

2024-08-12T05:21+0300

2024-08-12T05:21+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт в Бразилию в июле третий месяц подряд превышал один миллиард долларов, при этом товарооборот двух стран за год подскочил в 1,6 раза, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в июле Россия поставила в Бразилию товаров на 1,2 миллиарда долларов, что больше показателя месяцем ранее на 3,5%, а годом ранее - в 1,7 раза. Таким образом стоимость поставок российской продукции впервые три месяца подряд держится выше 1 миллиарда долларов. В целом свыше этой суммы экспорт России был еще в августе, сентябре и декабре прошлого года. Поставки бразильских товаров в Россию в середине лета остались на прошлогоднем уровне, однако к июню снизились на треть, до 102 миллионов долларов. В результате товарооборот двух стран в июле в месячном выражении снизился на 0,6%, а в годовом, наоборот, увеличился в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов. За семь месяцев текущего года объем торговли достиг 7,2 миллиарда долларов против 5,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

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россия, бразилия, торговля