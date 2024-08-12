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Россия увеличила поставки железа и стали в Бразилию почти в 12 раз
Россия увеличила поставки железа и стали в Бразилию почти в 12 раз - 12.08.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки железа и стали в Бразилию почти в 12 раз
В июле Россия увеличила экспорт железа и стали в Бразилию почти в 12 раз, до 75,3 миллиона долларов, что стало рекордным показателем за три года, следует из... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T18:38+0300
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. В июле Россия увеличила экспорт железа и стали в Бразилию почти в 12 раз, до 75,3 миллиона долларов, что стало рекордным показателем за три года, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. В июле Бразилия закупила у России железа и стали на сумму 75,3 миллиона долларов. Это самый высокий показатель с июня 2021 года, когда объем импорта составил 95,1 миллиона долларов. За год бразильские закупки выросли в 11,6 раза, а за месяц — вдвое.Несмотря на увеличение поставок, Россия остаётся вторым по значимости экспортёром этой продукции в Бразилию. Первое место занимает Китай, который в июле сократил продажи на 19% по сравнению с прошлым годом — до 187,4 миллионов долларов. На третьем месте находится Германия, где экспорт снизился на 10,5% в годовом выражении и составил 34 миллиона долларов.В июле экспорт российского титана в Бразилию значительно вырос — в три раза по сравнению с июнем и в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, составив 1,25 миллиона долларов.В июле США стали главным поставщиком титана в Бразилию, сумма поставок составила 3,5 миллиона долларов. Россия поднялась на второе место, сместив Францию на третье место (поставки составили 907,4 тысячи долларов). Великобритания заняла четвёртое место (757,4 тысячи долларов), а Китай — пятое (722,8 тысячи долларов).
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бразилия, россия, металл, сталь
Экономика, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, металл, сталь
Россия увеличила поставки железа и стали в Бразилию почти в 12 раз
РИА Новости: Россия увеличила поставки железа и стали в Бразилию почти в 12 раз
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. В июле Россия увеличила экспорт железа и стали в Бразилию почти в 12 раз, до 75,3 миллиона долларов, что стало рекордным показателем за три года, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости.
В июле Бразилия закупила у России железа и стали на сумму 75,3 миллиона долларов. Это самый высокий показатель с июня 2021 года, когда объем импорта составил 95,1 миллиона долларов. За год бразильские закупки выросли в 11,6 раза, а за месяц — вдвое.
Россия нарастила импорт ячменя в Китай в шесть раз
Несмотря на увеличение поставок, Россия остаётся вторым по значимости экспортёром этой продукции в Бразилию. Первое место занимает Китай, который в июле сократил продажи на 19% по сравнению с прошлым годом — до 187,4 миллионов долларов. На третьем месте находится Германия, где экспорт снизился на 10,5% в годовом выражении и составил 34 миллиона долларов.
В июле экспорт российского титана в Бразилию значительно вырос — в три раза по сравнению с июнем и в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, составив 1,25 миллиона долларов.
В июле США стали главным поставщиком титана в Бразилию, сумма поставок составила 3,5 миллиона долларов. Россия поднялась на второе место, сместив Францию на третье место (поставки составили 907,4 тысячи долларов). Великобритания заняла четвёртое место (757,4 тысячи долларов), а Китай — пятое (722,8 тысячи долларов).