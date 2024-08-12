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Дефицит бюджета США в июле оказался меньше прогнозируемого

Дефицит бюджета США в июле оказался меньше прогнозируемого - 12.08.2024, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в июле оказался меньше прогнозируемого

Дефицит бюджета США в июле подскочил до 243,741 миллиарда долларов с 70,965 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 12.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-12T21:11+0300

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экономика

сша

дефицит бюджета сша

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле подскочил до 243,741 миллиарда долларов с 70,965 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали дефицит на уровне 254,3 миллиарда долларов.В июле прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 220,782 миллиарда долларов.Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 15,5% в годовом выражении и составили 574,119 миллиарда долларов, доходы выросли на 20%, до 330,377 миллиарда долларов.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что властям США необходимо снизить уровень государственного долга, так как его рост представляет угрозу для экономики как США, так и всего мира. К 2032 году он может превысить 140% от ВВП. По данным американского казначейства, размер государственного долга США составляет около 34,9 триллиона долларов.

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