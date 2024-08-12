https://1prime.ru/20240812/ekonomika-850820501.html

СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена

СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена - 12.08.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена

В Соединенных Штатах заморозили или отменили порядка 30 процентов производственных проектов, в которые были обещаны инвестиции в рамках реформ главы Белого дома | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T12:04+0300

2024-08-12T12:04+0300

2024-08-12T12:04+0300

сша

инвестиции

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах заморозили или отменили порядка 30 процентов производственных проектов, в которые были обещаны инвестиции в рамках реформ главы Белого дома Джо Байдена. Об этом пишет издание Financial Times.Согласно данным газеты, вышеуказанные проекты были объявлены в год подписания Байденом реформ производственной и климатической политики. Среди проектов был законопроект о снижении инфляции, а также о чипах и науке, которые предлагали инвестиции в виде субсидий, грантов и кредитов в размере более 400 миллиардов долларов в экологичные технологии и полный цикл производства полупроводников.В то же время, проекты, которые предполагали инвестиции в порядка 84 миллиарда долларов, были поставлены на паузу. Эту ситуацию прокомментировали компании, объяснив все ухудшившимся условиями рынка и снижением спроса. Более того, одной из причин стала неопределенность политической ситуации.

https://1prime.ru/20240812/uran-850813951.html

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сша, инвестиции