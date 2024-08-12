https://1prime.ru/20240812/ekonomika-850821286.html

Мир идет к рецессии, а Россия процветает: за чей счет банкет

Мир идет к рецессии, а Россия процветает: за чей счет банкет - 12.08.2024, ПРАЙМ

Мир идет к рецессии, а Россия процветает: за чей счет банкет

По поводу экономики переживает сейчас весь мир: США и Канада столкнулись с ростом безработицы и спадом потребительских настроений, Европа продолжает заигрывать... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T12:18+0300

2024-08-12T12:18+0300

2024-08-12T12:20+0300

экономика

экономический кризис

мировая финансовая система

россия

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. По поводу экономики переживает сейчас весь мир: США и Канада столкнулись с ростом безработицы и спадом потребительских настроений, Европа продолжает заигрывать с рецессией, не говоря уже о Китае. Исключение – российская экономика, которая уверено растет, несмотря на жесткие санкции. Почему так происходит, выяснял Bloomberg.Главная причина – растущие траты на оборону. ВВП России вырастет более чем на 3% в реальном выражении, быстрее, чем в 95% развитых стран. По данным Центрального банка, в мае и июне экономическая активность “значительно возросла”. Безработица близка к рекордно низкому уровню, а с рублем все в порядке. Прочие статпоказатели тоже в норме за исключением инфляции. Она действительно значительно выше целевого ориентира ЦБ в 4% годовых, однако покупательная способность россиян растет еще быстрее, рассуждает издание. Их уверенность в собственном финансовом положении, согласно официальным данным, недавно достигла рекордно высокого уровня."Они более склонны совершать крупные покупки, такие как автомобиль или диван, а рестораны переполнены. По нашим оценкам, в прошлом году россияне импортировали на 18% больше коньяка, чем в 2019 году, при этом потратили на импорт игристого вина на 80% больше", - констатирует издание.Что же происходит? Ведь и в прежние времена таких позитивных настроений в российской экономике не наблюдалось. Конечно, налицо успешное перенаправление поставок энергоносителей из Европы в другие регионы мира. Однако на самом деле недавние показатели российского экспорта не являются чем-то особенным. Цены на нефть сейчас ниже, чем пару лет назад. В первом квартале 2024 года общая стоимость физического экспорта России в долларовом выражении была на 4% ниже, чем за аналогичный период 2023 года, и на треть ниже, чем в 2022 году.Чтобы разобраться в ситуации, следует оценить два аспекта макроэкономической политики. Первый - это налогово-бюджетная политика. Президент Путин отказался от мер жесткой экономии, бюджетный дефицит в этом году составит около 2% ВВП, что достаточно много для страны. Его финансирование идет за счет огромных финансовых резервов, накопленных в 2010-х годах. Общие государственные расходы выросли в среднем на 15% как в 2022, так и в 2023 годах, и в бюджете на этот год предусмотрено несколько меньшее увеличение.В перспективе рост военных расходов продолжится, но не только их. Российские власти щедро тратят деньги на социальные выплаты: в июне пенсии для ряда категорий выросли почти на 10%. Правительство также тратит большие средства на инфраструктуру, включая строительство автомагистрали от Казани до Екатеринбурга и даже программу отдыха детей в Крыму.Еще одна причина успеха действующей модели российской экономики – отвязка денежно-кредитной политики от реального сектора. Обычно высокие ставки наносят ущерб домохозяйствам и компаниям, имеющим задолженность, поскольку их затраты на погашение долга растут. Но в России реальный сектор практически не чувствует изменений. Банки с подачи властей продолжают раздавать льготные кредиты – государство частично компенсирует разницу в ставках. В результате, когда финансовый сектор теряет доходы, государство часто компенсирует разницу, заключает издание.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экономический кризис, мировая финансовая система, россия