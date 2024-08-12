https://1prime.ru/20240812/ekonomika-850825831.html

Шольцу утешаться нечем. Эксперты оценили перспективы немецкой экономики

Шольцу утешаться нечем. Эксперты оценили перспективы немецкой экономики - 12.08.2024, ПРАЙМ

Шольцу утешаться нечем. Эксперты оценили перспективы немецкой экономики

Немецкая экономика в этом году практически не будет расти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные экспертов. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T14:17+0300

2024-08-12T14:17+0300

2024-08-12T14:21+0300

экономика

германия

олаф шольц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Немецкая экономика в этом году практически не будет расти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные экспертов."Роста экономики в Германии в этом году практически не будет, и это станет следствием неожиданного спада во втором квартале", - говорится в материале агентства.В исследовании экономисты прогнозируют 0,1% роста ВВП в Германии в 2024 году и 1,1% в 2025 году. Эти пессимистические прогнозы основаны на данных, свидетельствующих о том, что трудности в немецкой промышленности продолжают сдерживать ее рост.Во втором квартале Германия пережила неожиданный спад экономики. Хотя некоторые данные показывают некоторое восстановление, аналитики считают, что проблемы в промышленности по-прежнему оказывают сильное влияние, заметили в издании.Тем не менее, аналитики предполагают, что восстановление начнется с некоторой задержкой и предсказывают устойчивый рост до конца 2026 года. Прогноз экономистов совпадает с оценками Европейской комиссии, заключили в агентстве.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240806/diplomatiya-850693527.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, олаф шольц