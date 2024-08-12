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Шольцу утешаться нечем. Эксперты оценили перспективы немецкой экономики - 12.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240812/ekonomika-850825831.html
Шольцу утешаться нечем. Эксперты оценили перспективы немецкой экономики
Шольцу утешаться нечем. Эксперты оценили перспективы немецкой экономики - 12.08.2024, ПРАЙМ
Шольцу утешаться нечем. Эксперты оценили перспективы немецкой экономики
Немецкая экономика в этом году практически не будет расти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные экспертов. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T14:17+0300
2024-08-12T14:21+0300
экономика
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Немецкая экономика в этом году практически не будет расти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные экспертов."Роста экономики в Германии в этом году практически не будет, и это станет следствием неожиданного спада во втором квартале", - говорится в материале агентства.В исследовании экономисты прогнозируют 0,1% роста ВВП в Германии в 2024 году и 1,1% в 2025 году. Эти пессимистические прогнозы основаны на данных, свидетельствующих о том, что трудности в немецкой промышленности продолжают сдерживать ее рост.Во втором квартале Германия пережила неожиданный спад экономики. Хотя некоторые данные показывают некоторое восстановление, аналитики считают, что проблемы в промышленности по-прежнему оказывают сильное влияние, заметили в издании.Тем не менее, аналитики предполагают, что восстановление начнется с некоторой задержкой и предсказывают устойчивый рост до конца 2026 года. Прогноз экономистов совпадает с оценками Европейской комиссии, заключили в агентстве.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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германия, олаф шольц
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
14:17 12.08.2024 (обновлено: 14:21 12.08.2024)
 
Шольцу утешаться нечем. Эксперты оценили перспективы немецкой экономики

Bloomberg: экономика Германии вырастет на 0,1% в 2024 году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Немецкая экономика в этом году практически не будет расти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные экспертов.
"Роста экономики в Германии в этом году практически не будет, и это станет следствием неожиданного спада во втором квартале", - говорится в материале агентства.
В исследовании экономисты прогнозируют 0,1% роста ВВП в Германии в 2024 году и 1,1% в 2025 году. Эти пессимистические прогнозы основаны на данных, свидетельствующих о том, что трудности в немецкой промышленности продолжают сдерживать ее рост.
Во втором квартале Германия пережила неожиданный спад экономики. Хотя некоторые данные показывают некоторое восстановление, аналитики считают, что проблемы в промышленности по-прежнему оказывают сильное влияние, заметили в издании.
Тем не менее, аналитики предполагают, что восстановление начнется с некоторой задержкой и предсказывают устойчивый рост до конца 2026 года. Прогноз экономистов совпадает с оценками Европейской комиссии, заключили в агентстве.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
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