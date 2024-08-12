https://1prime.ru/20240812/ekonomika-850839060.html

В США сделали неожиданное заявление о победе России

В США сделали неожиданное заявление о победе России - 12.08.2024, ПРАЙМ

В США сделали неожиданное заявление о победе России

Россия продемонстрировала высокие темпы роста ВВП, опередив большинство богатых стран мира, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T22:21+0300

2024-08-12T22:21+0300

2024-08-12T22:21+0300

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Россия продемонстрировала высокие темпы роста ВВП, опередив большинство богатых стран мира, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.Он написал, что несмотря на жесткие санкции, российская экономика демонстрирует уверенный рост. Валовый внутренний продукт увеличился на три процента, что больше, чем почти во всех богатых странах.По данным Росстата, в 2023 году российская экономика продемонстрировала рост на 3,6%. Центральный банк прогнозирует, что в этом году ВВП страны увеличится на 3,5–4%. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что прогноз ЦБ о росте ВВП на 2024 год на уровне 3,5–4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Текущий прогноз министерства предполагает рост экономики России на 2,8% в этом году. Обновленный прогноз будет представлен в августе.

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россия, сша