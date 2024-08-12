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В США сделали неожиданное заявление о победе России - 12.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240812/ekonomika-850839060.html
В США сделали неожиданное заявление о победе России
В США сделали неожиданное заявление о победе России - 12.08.2024, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное заявление о победе России
Россия продемонстрировала высокие темпы роста ВВП, опередив большинство богатых стран мира, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T22:21+0300
2024-08-12T22:21+0300
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Россия продемонстрировала высокие темпы роста ВВП, опередив большинство богатых стран мира, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.Он написал, что несмотря на жесткие санкции, российская экономика демонстрирует уверенный рост. Валовый внутренний продукт увеличился на три процента, что больше, чем почти во всех богатых странах.По данным Росстата, в 2023 году российская экономика продемонстрировала рост на 3,6%. Центральный банк прогнозирует, что в этом году ВВП страны увеличится на 3,5–4%. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что прогноз ЦБ о росте ВВП на 2024 год на уровне 3,5–4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Текущий прогноз министерства предполагает рост экономики России на 2,8% в этом году. Обновленный прогноз будет представлен в августе.
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
22:21 12.08.2024
 
В США сделали неожиданное заявление о победе России

Хинкл: Россия переиграла большинство богатых стран, несмотря на санкции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%Московский Кремль
%Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Россия продемонстрировала высокие темпы роста ВВП, опередив большинство богатых стран мира, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.
Он написал, что несмотря на жесткие санкции, российская экономика демонстрирует уверенный рост. Валовый внутренний продукт увеличился на три процента, что больше, чем почти во всех богатых странах.
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14:17
По данным Росстата, в 2023 году российская экономика продемонстрировала рост на 3,6%. Центральный банк прогнозирует, что в этом году ВВП страны увеличится на 3,5–4%.
В конце июля министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что прогноз ЦБ о росте ВВП на 2024 год на уровне 3,5–4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития.
Текущий прогноз министерства предполагает рост экономики России на 2,8% в этом году. Обновленный прогноз будет представлен в августе.
 
ЭкономикаРОССИЯСША
 
 
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