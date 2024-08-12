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В BMW придумали, как сделать владельцев электрокаров особенными - 12.08.2024, ПРАЙМ
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В BMW придумали, как сделать владельцев электрокаров особенными
В BMW придумали, как сделать владельцев электрокаров особенными - 12.08.2024, ПРАЙМ
В BMW придумали, как сделать владельцев электрокаров особенными
В немецкой автомобильной промышленности наблюдаются негативные последствия отказа от субсидий на покупку электромобилей. В BMW призвали правительство поддержать | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T11:51+0300
2024-08-12T11:51+0300
электромобили
германия
bmw
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В немецкой автомобильной промышленности наблюдаются негативные последствия отказа от субсидий на покупку электромобилей. В BMW призвали правительство поддержать владельцев электрокаров альтернативными мерами, пишет издание "SpeedMe". Так, в ФРГ наблюдается рост популярности автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также снижение спроса на электрические модели. Некоторые производители призвали к введению дополнительных мер поддержки владельцам последних.Директор по производству BMW Милан Неделькович в интервью немецкому изданию предложил создать привилегированный доступ к центрам городов для водителей электрокаров, выделить отдельные полосы на автомагистралях, а также сделать бесплатной парковку. Эксперт полагает, что подобные меры поддержки смогли бы оказать влияние на рост спроса на модели с бензиновыми двигателями.Фердинанд Дуденхёффер, эксперт в автоиндустрии, убежден, что такие меры правительство не сможет реализовать по политическим причинам. Несмотря на ощутимые преимущества, результаты введения такого рода поддержки станут заметны лишь спустя годы. Однако, считает эксперт, на снижение спроса может оказать влияние запрет на продажу моделей с двигателями внутреннего сгорания, который должен вступить в силу в 2035 году.Главной причиной низкой популярности электрических моделей является их высокая стоимость и сложности в обслуживании.
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германия
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электромобили, германия, bmw
электромобили, ГЕРМАНИЯ, BMW
11:51 12.08.2024
 
В BMW придумали, как сделать владельцев электрокаров особенными

BMW призывает создать полосу на дорогах и бесплатные парковки для электромобилей

© Unsplash/Andrew RobertsЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Andrew Roberts
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В немецкой автомобильной промышленности наблюдаются негативные последствия отказа от субсидий на покупку электромобилей. В BMW призвали правительство поддержать владельцев электрокаров альтернативными мерами, пишет издание "SpeedMe".
Так, в ФРГ наблюдается рост популярности автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также снижение спроса на электрические модели. Некоторые производители призвали к введению дополнительных мер поддержки владельцам последних.
Директор по производству BMW Милан Неделькович в интервью немецкому изданию предложил создать привилегированный доступ к центрам городов для водителей электрокаров, выделить отдельные полосы на автомагистралях, а также сделать бесплатной парковку. Эксперт полагает, что подобные меры поддержки смогли бы оказать влияние на рост спроса на модели с бензиновыми двигателями.
Фердинанд Дуденхёффер, эксперт в автоиндустрии, убежден, что такие меры правительство не сможет реализовать по политическим причинам. Несмотря на ощутимые преимущества, результаты введения такого рода поддержки станут заметны лишь спустя годы. Однако, считает эксперт, на снижение спроса может оказать влияние запрет на продажу моделей с двигателями внутреннего сгорания, который должен вступить в силу в 2035 году.
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11:18
Главной причиной низкой популярности электрических моделей является их высокая стоимость и сложности в обслуживании.
 
электромобилиГЕРМАНИЯBMW
 
 
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