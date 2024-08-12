https://1prime.ru/20240812/evakuatsiya-850820851.html

В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района

В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района - 12.08.2024, ПРАЙМ

В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района

Региональный оперштаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил врио губернатора... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T12:11+0300

2024-08-12T12:11+0300

2024-08-12T12:17+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Региональный оперштаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."По ситуации в Беловском районе. Региональным оперштабом принято решение - вывозить жителей", - говорится в сообщении главы региона.Отмечается, что региональному министерству транспорта было поручено подготовить дополнительный транспорт для эвакуации, автобусы уже находятся в безопасных зонах. Помощь в эвакуации оказывают дружинники центра "Патриот".Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.

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