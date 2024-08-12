Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района - 12.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240812/evakuatsiya-850820851.html
В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района
В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района
Региональный оперштаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил врио губернатора... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:11+0300
2024-08-12T12:17+0300
происшествия
россия
курск
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/85/836298536_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_e9db9b4783cb0c623950ecd0184580da.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Региональный оперштаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."По ситуации в Беловском районе. Региональным оперштабом принято решение - вывозить жителей", - говорится в сообщении главы региона.Отмечается, что региональному министерству транспорта было поручено подготовить дополнительный транспорт для эвакуации, автобусы уже находятся в безопасных зонах. Помощь в эвакуации оказывают дружинники центра "Патриот".Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
https://1prime.ru/20240812/azarov-850817101.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/85/836298536_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_a37e572523e1c6954fb7172cbdd434b9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курск
Происшествия, РОССИЯ, КУРСК
12:11 12.08.2024 (обновлено: 12:17 12.08.2024)
 
В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района

Смирнов: оперштаб Курской области решил вывозить жителей из Беловского района

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей Горловки
Эвакуация жителей Горловки - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Региональный оперштаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"По ситуации в Беловском районе. Региональным оперштабом принято решение - вывозить жителей", - говорится в сообщении главы региона.
Отмечается, что региональному министерству транспорта было поручено подготовить дополнительный транспорт для эвакуации, автобусы уже находятся в безопасных зонах. Помощь в эвакуации оказывают дружинники центра "Патриот".
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область
10:32
 
ПроисшествияРОССИЯКУРСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала