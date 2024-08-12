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ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России - 12.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал 2024 года снизилась на 0,4 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 44,6%, свидетельствуют... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:29+0300
2024-08-12T16:29+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал 2024 года снизилась на 0,4 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 44,6%, свидетельствуют данные Банка России. Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало июля текущего года в натуральном выражении снизился до 14,602 миллиарда долларов с 14,724 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
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россия, евробонды
Банк России, РОССИЯ, евробонды
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России
ЦБ: доля нерезидентов в еврооблигациях РФ снизилась за II квартал до 44,6%
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал 2024 года снизилась на 0,4 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 44,6%, свидетельствуют данные Банка России.
Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало июля текущего года в натуральном выражении снизился до 14,602 миллиарда долларов с 14,724 миллиарда кварталом ранее.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).