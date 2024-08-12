https://1prime.ru/20240812/evrobondy-850831275.html

ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России

ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России - 12.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России

Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал 2024 года снизилась на 0,4 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 44,6%, свидетельствуют... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:29+0300

2024-08-12T16:29+0300

2024-08-12T16:29+0300

банк россии

россия

евробонды

https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbd5bf5978d254760d1053b3f607c257.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал 2024 года снизилась на 0,4 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 44,6%, свидетельствуют данные Банка России. Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало июля текущего года в натуральном выражении снизился до 14,602 миллиарда долларов с 14,724 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, евробонды