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СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область

СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ

СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область

Командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов являются фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область. Об этом агентству РИА Новости... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:52+0300

2024-08-12T16:52+0300

2024-08-12T16:52+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов являются фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко."В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство", - отметила собеседница агентства.Петренко также добавила, что следственный комитет России продолжает устанавливать другие лица из числа военнослужащих ВСУ, причастных к выполнению незаконных приказов, для привлечения их к уголовной ответственности.Ко всему прочему, во время расследования было обнаружено, что украинская сторона использует стрелковое оружие, тяжелую технику, реактивные системы залпового огня и другое вооружение, поставляемое странами НАТО.В рамках расследования также былы зарегистрированы факты посягательства на жизнь мирных граждан и гражданские объекты. Военные следователи предоставляют консультации и помощь пострадавшим жителям Курской области.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.

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россия, украина, курск, ск