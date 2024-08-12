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Глава Гагаузии осудила блокировку в Молдавии доступа к веб-ресурсам "ПСБ" - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Глава Гагаузии осудила блокировку в Молдавии доступа к веб-ресурсам "ПСБ"
Глава Гагаузии осудила блокировку в Молдавии доступа к веб-ресурсам "ПСБ" - 12.08.2024, ПРАЙМ
Глава Гагаузии осудила блокировку в Молдавии доступа к веб-ресурсам "ПСБ"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул осудила попытку центральных властей Молдавии подорвать социальный проект по доплатам бюджетников в автономии и других регионах... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T23:01+0300
2024-08-12T23:01+0300
экономика
молдавия
псб
пенсии
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КИШИНЕВ, 12 авг – ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул осудила попытку центральных властей Молдавии подорвать социальный проект по доплатам бюджетников в автономии и других регионах республики. Ранее в понедельник Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала провайдеров заблокировать сайт российского "Промсвязьбанка", через который бюджетникам и пенсионерам Гагаузии предоставлялась финансовая помощь. Гуцул отметил, что действия Кишинева показывают, что у президента Майи Санду и партии власти нет никаких принципов и целей, кроме как обогатиться. Если бы их интересовало улучшение жизни населения, они бы занялись индексацией пенсий, а не пытались задушить социальный проект в Гагаузии, Тараклии и Оргееве. Глава Гагаузии заявила, что администрация автономии будет и дальше бороться за реализацию социального проекта.В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали средства для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Ирина Гуцул обратилась к президенту страны Майе Санду с просьбой разблокировать средства, но ответа не последовало. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским "Промсвязьбанком" о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников. На них стали поступать ежемесячные выплаты в размере двух тысяч леев (около 10 тысяч рублей). Глава Гагаузии заявила о попытках властей Молдавии отменить эти социальные выплаты.Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинёв ориентирован на евроинтеграцию.
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молдавия, псб, пенсии
Экономика, МОЛДАВИЯ, ПСБ, Пенсии
23:01 12.08.2024
 
Глава Гагаузии осудила блокировку в Молдавии доступа к веб-ресурсам "ПСБ"

Глава Гагаузии осудила блокировку в Молдавии доступа к веб-ресурсам "ПСБ"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПАО "Промсвязьбанк"
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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КИШИНЕВ, 12 авг – ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул осудила попытку центральных властей Молдавии подорвать социальный проект по доплатам бюджетников в автономии и других регионах республики.
Ранее в понедельник Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала провайдеров заблокировать сайт российского "Промсвязьбанка", через который бюджетникам и пенсионерам Гагаузии предоставлялась финансовая помощь.
Гуцул отметил, что действия Кишинева показывают, что у президента Майи Санду и партии власти нет никаких принципов и целей, кроме как обогатиться. Если бы их интересовало улучшение жизни населения, они бы занялись индексацией пенсий, а не пытались задушить социальный проект в Гагаузии, Тараклии и Оргееве.
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
В Молдавии рассказали о выплате пенсий через ПСБ
16 июля, 12:44
Глава Гагаузии заявила, что администрация автономии будет и дальше бороться за реализацию социального проекта.
В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали средства для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Ирина Гуцул обратилась к президенту страны Майе Санду с просьбой разблокировать средства, но ответа не последовало.
В апреле Гуцул подписала соглашение с российским "Промсвязьбанком" о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников. На них стали поступать ежемесячные выплаты в размере двух тысяч леев (около 10 тысяч рублей). Глава Гагаузии заявила о попытках властей Молдавии отменить эти социальные выплаты.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинёв ориентирован на евроинтеграцию.
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯПСБПенсии
 
 
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