Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев недосчитается денег. ЕС отказывается от украинских хранилищ газа - 12.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240812/gaz-850818148.html
Киев недосчитается денег. ЕС отказывается от украинских хранилищ газа
Киев недосчитается денег. ЕС отказывается от украинских хранилищ газа - 12.08.2024, ПРАЙМ
Киев недосчитается денег. ЕС отказывается от украинских хранилищ газа
Европейские компании сократили использование украинских газохранилищ из-за атак России, пишет британское издание Financial Times. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:58+0300
2024-08-12T10:58+0300
энергетика
украина
газ
пхг
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82820/42/828204233_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5ad99482149c3ceda726b6e6792f4b04.jpg
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Европейские компании сократили использование украинских газохранилищ из-за атак России, пишет британское издание Financial Times.Как отмечается, атаки на инфраструктуру Украины увеличивают риски для хранения газа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас европейские хранилища газа заполнены на 86%, но закачка газа в этом году значительно снизилась.Украина предлагает низкие тарифы для привлечения европейских компаний, но без дополнительных стимулов трудно себе представить, чтобы европейские газовики вернулись туда.Евросоюз ранее обсуждал страхование рисков при использовании украинских хранилищ газа, но из-за атак это стало сложнее. Украина могла бы получить значительные доходы от хранения газа, но для этого требуется высокая гарантия.В этом году ценовая разница между летом и зимой недостаточна для компенсации рисков хранения газа в Украине, делают вывод эксперты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240808/tranzit-850756557.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82820/42/828204233_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_50aace730cfa1494fb84737194b950ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, газ, пхг, европа, ес
Энергетика, УКРАИНА, Газ, ПХГ, ЕВРОПА, ЕС
10:58 12.08.2024
 
Киев недосчитается денег. ЕС отказывается от украинских хранилищ газа

FT: ЕС из-за ударов по энергообъектам отказывается от хранения газа на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГазовое оборудование.
Газовое оборудование. - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Европейские компании сократили использование украинских газохранилищ из-за атак России, пишет британское издание Financial Times.
Как отмечается, атаки на инфраструктуру Украины увеличивают риски для хранения газа.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Сейчас европейские хранилища газа заполнены на 86%, но закачка газа в этом году значительно снизилась.
Киев, Украина
Эксперт рассказал, чем полезен для Украины транзит российского газа
8 августа, 20:47
Украина предлагает низкие тарифы для привлечения европейских компаний, но без дополнительных стимулов трудно себе представить, чтобы европейские газовики вернулись туда.
Евросоюз ранее обсуждал страхование рисков при использовании украинских хранилищ газа, но из-за атак это стало сложнее. Украина могла бы получить значительные доходы от хранения газа, но для этого требуется высокая гарантия.
В этом году ценовая разница между летом и зимой недостаточна для компенсации рисков хранения газа в Украине, делают вывод эксперты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаУКРАИНАГазПХГЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала