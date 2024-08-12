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Киев недосчитается денег. ЕС отказывается от украинских хранилищ газа

Киев недосчитается денег. ЕС отказывается от украинских хранилищ газа - 12.08.2024, ПРАЙМ

Киев недосчитается денег. ЕС отказывается от украинских хранилищ газа

Европейские компании сократили использование украинских газохранилищ из-за атак России, пишет британское издание Financial Times. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T10:58+0300

2024-08-12T10:58+0300

2024-08-12T10:58+0300

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Европейские компании сократили использование украинских газохранилищ из-за атак России, пишет британское издание Financial Times.Как отмечается, атаки на инфраструктуру Украины увеличивают риски для хранения газа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас европейские хранилища газа заполнены на 86%, но закачка газа в этом году значительно снизилась.Украина предлагает низкие тарифы для привлечения европейских компаний, но без дополнительных стимулов трудно себе представить, чтобы европейские газовики вернулись туда.Евросоюз ранее обсуждал страхование рисков при использовании украинских хранилищ газа, но из-за атак это стало сложнее. Украина могла бы получить значительные доходы от хранения газа, но для этого требуется высокая гарантия.В этом году ценовая разница между летом и зимой недостаточна для компенсации рисков хранения газа в Украине, делают вывод эксперты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, газ, пхг, европа, ес