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Цена на природный газ в США растет почти на 5%

Цена на природный газ в США растет почти на 5% - 12.08.2024, ПРАЙМ

Цена на природный газ в США растет почти на 5%

Стоимость природного газа с расчётами Henry Hub в США поднимается в понедельник почти на 5%, свидетельствуют данные на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T12:46+0300

2024-08-12T12:46+0300

2024-08-12T12:46+0300

энергетика

газ

сша

фьючерсы на газ в сша

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость природного газа с расчётами Henry Hub в США поднимается в понедельник почти на 5%, свидетельствуют данные на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). По состоянию на 12.32 мск цена сентябрьского фьючерса на природный газ на главном американском хабе Henry Hub растёт на 4,71%, до 2,244 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц). С начала месяца его стоимость выросла на 10% после падения в июле более чем на 20%, с 2,6 доллара до 2 долларов. Согласно данным краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США, в текущем году добыча природного газа в стране составит 103,3 миллиарда кубических футов в день после 103,8 миллиарда в 2023 году. А в 2025 году ведомство прогнозирует рост годовой добычи до 104,6 миллиарда кубических футов в день.

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