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Цена на природный газ в США растет почти на 5% - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Цена на природный газ в США растет почти на 5%
Цена на природный газ в США растет почти на 5% - 12.08.2024, ПРАЙМ
Цена на природный газ в США растет почти на 5%
Стоимость природного газа с расчётами Henry Hub в США поднимается в понедельник почти на 5%, свидетельствуют данные на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:46+0300
2024-08-12T12:46+0300
энергетика
газ
сша
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость природного газа с расчётами Henry Hub в США поднимается в понедельник почти на 5%, свидетельствуют данные на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). По состоянию на 12.32 мск цена сентябрьского фьючерса на природный газ на главном американском хабе Henry Hub растёт на 4,71%, до 2,244 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц). С начала месяца его стоимость выросла на 10% после падения в июле более чем на 20%, с 2,6 доллара до 2 долларов. Согласно данным краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США, в текущем году добыча природного газа в стране составит 103,3 миллиарда кубических футов в день после 103,8 миллиарда в 2023 году. А в 2025 году ведомство прогнозирует рост годовой добычи до 104,6 миллиарда кубических футов в день.
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газ, сша, фьючерсы на газ в сша
Энергетика, Газ, США, фьючерсы на газ в США
12:46 12.08.2024
 
Цена на природный газ в США растет почти на 5%

Цена сентябрьских фьючерсов на газ в США растет на 4,71% до 2,244 доллара

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость природного газа с расчётами Henry Hub в США поднимается в понедельник почти на 5%, свидетельствуют данные на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).
По состоянию на 12.32 мск цена сентябрьского фьючерса на природный газ на главном американском хабе Henry Hub растёт на 4,71%, до 2,244 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц).
С начала месяца его стоимость выросла на 10% после падения в июле более чем на 20%, с 2,6 доллара до 2 долларов.
Согласно данным краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США, в текущем году добыча природного газа в стране составит 103,3 миллиарда кубических футов в день после 103,8 миллиарда в 2023 году. А в 2025 году ведомство прогнозирует рост годовой добычи до 104,6 миллиарда кубических футов в день.
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ЭнергетикаГазСШАфьючерсы на газ в США
 
 
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