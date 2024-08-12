https://1prime.ru/20240812/gaz-850822040.html
Цена на природный газ в США растет почти на 5%
Цена на природный газ в США растет почти на 5% - 12.08.2024, ПРАЙМ
Цена на природный газ в США растет почти на 5%
Стоимость природного газа с расчётами Henry Hub в США поднимается в понедельник почти на 5%, свидетельствуют данные на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:46+0300
2024-08-12T12:46+0300
2024-08-12T12:46+0300
энергетика
газ
сша
фьючерсы на газ в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость природного газа с расчётами Henry Hub в США поднимается в понедельник почти на 5%, свидетельствуют данные на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). По состоянию на 12.32 мск цена сентябрьского фьючерса на природный газ на главном американском хабе Henry Hub растёт на 4,71%, до 2,244 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц). С начала месяца его стоимость выросла на 10% после падения в июле более чем на 20%, с 2,6 доллара до 2 долларов. Согласно данным краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США, в текущем году добыча природного газа в стране составит 103,3 миллиарда кубических футов в день после 103,8 миллиарда в 2023 году. А в 2025 году ведомство прогнозирует рост годовой добычи до 104,6 миллиарда кубических футов в день.
https://1prime.ru/20240802/gaz-850613878.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, фьючерсы на газ в сша
Энергетика, Газ, США, фьючерсы на газ в США
Цена на природный газ в США растет почти на 5%
Цена сентябрьских фьючерсов на газ в США растет на 4,71% до 2,244 доллара
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость природного газа с расчётами Henry Hub в США поднимается в понедельник почти на 5%, свидетельствуют данные на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).
По состоянию на 12.32 мск цена сентябрьского фьючерса на природный газ на главном американском хабе Henry Hub растёт на 4,71%, до 2,244 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц).
С начала месяца его стоимость выросла на 10% после падения в июле более чем на 20%, с 2,6 доллара до 2 долларов.
Согласно данным краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США, в текущем году добыча природного газа в стране составит 103,3 миллиарда кубических футов в день после 103,8 миллиарда в 2023 году. А в 2025 году ведомство прогнозирует рост годовой добычи до 104,6 миллиарда кубических футов в день.
США сорвали планы Европы по отказу от российского газа