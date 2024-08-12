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В Кишиневе оценили продолжение поставок газа из России в Приднестровье - 12.08.2024, ПРАЙМ
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В Кишиневе оценили продолжение поставок газа из России в Приднестровье
В Кишиневе оценили продолжение поставок газа из России в Приднестровье - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Кишиневе оценили продолжение поставок газа из России в Приднестровье
Кишинев не будет мешать поставкам российского газа на левый берег Днестра, но окончательное решение остается за Россией, заявил в понедельник глава минэнерго... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T22:39+0300
2024-08-12T22:39+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
газ
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КИШИНЕВ, 12 авг – ПРАЙМ. Кишинев не будет мешать поставкам российского газа на левый берег Днестра, но окончательное решение остается за Россией, заявил в понедельник глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявлял, что Киев не собирается продлевать договор о транзите газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Глава минэнергетики Молдавии Виктор Парликов отметил, что при прекращении транзита можно будет доставлять газ по территории Турции. Обе страны договорились не мешать подобным поставкам газа.Парликов в эфире общественного радио "Молдова" заявил, что после окончания текущего контракта на транзит газа через Украину в 2024 году возможна поставка российского газа в Приднестровье. Однако будущее энергетического снабжения региона зависит от сотрудничества с "Газпромом".Парликов также подчеркнул, что Приднестровье всегда будет обеспечено природным газом, а Молдавия продолжит получать электроэнергию.На прошлой неделе Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии ввела временный режим тревоги в энергетическом секторе. Причиной стала угроза срыва поставок газа из-за возможных военных действий в районе пограничного пункта между Россией и Украиной (Суджа).
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молдавия, приднестровье, газ, газпром
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, Газпром
22:39 12.08.2024
 
В Кишиневе оценили продолжение поставок газа из России в Приднестровье

Парликов: Кишинев не будет мешать поставкам российского газа в Приднестровье

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 12 авг – ПРАЙМ. Кишинев не будет мешать поставкам российского газа на левый берег Днестра, но окончательное решение остается за Россией, заявил в понедельник глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов.
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявлял, что Киев не собирается продлевать договор о транзите газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Глава минэнергетики Молдавии Виктор Парликов отметил, что при прекращении транзита можно будет доставлять газ по территории Турции. Обе страны договорились не мешать подобным поставкам газа.
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Парликов в эфире общественного радио "Молдова" заявил, что после окончания текущего контракта на транзит газа через Украину в 2024 году возможна поставка российского газа в Приднестровье. Однако будущее энергетического снабжения региона зависит от сотрудничества с "Газпромом".
Парликов также подчеркнул, что Приднестровье всегда будет обеспечено природным газом, а Молдавия продолжит получать электроэнергию.
На прошлой неделе Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии ввела временный режим тревоги в энергетическом секторе. Причиной стала угроза срыва поставок газа из-за возможных военных действий в районе пограничного пункта между Россией и Украиной (Суджа).
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕГазГазпром
 
 
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