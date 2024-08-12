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Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения Balticconnector - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения Balticconnector
Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения Balticconnector - 12.08.2024, ПРАЙМ
Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения Balticconnector
Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения газопровода Balticconnector, заявила газете Demokraatti глава МИД страны Элина Валтонен. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T19:11+0300
2024-08-12T19:11+0300
политика
финляндия
эстония
газопровод balticconnector
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения газопровода Balticconnector, заявила газете Demokraatti глава МИД страны Элина Валтонен. Ранее в понедельник издание South China Morning Post со ссылкой на источник сообщило, что китайское судно New Polar Bear в октябре 2023 года повредило критически важный газопровод в Балтийском море. Однако Пекин заявил, что это произошло случайно во время шторма.Ристо Лохи, старший следователь Центральной криминальной полиции, сообщил изданию, что Финляндия и Эстония планируют объявить о завершении расследования не раньше осени.Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Как выяснилось, причиной утечки стало внешнее воздействие. Кроме того, два кабеля связи также были повреждены. В апреле директор компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд сообщил, что газопровод был успешно отремонтирован и введён в эксплуатацию.Газопровод на дне Финского залива длиной около 80 километров соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.
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финляндия, эстония, газопровод balticconnector
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, ЭСТОНИЯ, газопровод Balticconnector
19:11 12.08.2024
 
Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения Balticconnector

Глава МИД Валтонен: Финляндия и Эстония продолжат расследование по Balticconnector

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения газопровода Balticconnector, заявила газете Demokraatti глава МИД страны Элина Валтонен.
Ранее в понедельник издание South China Morning Post со ссылкой на источник сообщило, что китайское судно New Polar Bear в октябре 2023 года повредило критически важный газопровод в Балтийском море. Однако Пекин заявил, что это произошло случайно во время шторма.
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Ристо Лохи, старший следователь Центральной криминальной полиции, сообщил изданию, что Финляндия и Эстония планируют объявить о завершении расследования не раньше осени.
Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Как выяснилось, причиной утечки стало внешнее воздействие. Кроме того, два кабеля связи также были повреждены.
В апреле директор компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд сообщил, что газопровод был успешно отремонтирован и введён в эксплуатацию.
Газопровод на дне Финского залива длиной около 80 километров соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯЭСТОНИЯгазопровод Balticconnector
 
 
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