https://1prime.ru/20240812/gazoprovod-850837193.html

Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения Balticconnector

Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения Balticconnector - 12.08.2024, ПРАЙМ

Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения Balticconnector

Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения газопровода Balticconnector, заявила газете Demokraatti глава МИД страны Элина Валтонен. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T19:11+0300

2024-08-12T19:11+0300

2024-08-12T19:11+0300

политика

финляндия

эстония

газопровод balticconnector

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Финляндия и Эстония продолжают расследование повреждения газопровода Balticconnector, заявила газете Demokraatti глава МИД страны Элина Валтонен. Ранее в понедельник издание South China Morning Post со ссылкой на источник сообщило, что китайское судно New Polar Bear в октябре 2023 года повредило критически важный газопровод в Балтийском море. Однако Пекин заявил, что это произошло случайно во время шторма.Ристо Лохи, старший следователь Центральной криминальной полиции, сообщил изданию, что Финляндия и Эстония планируют объявить о завершении расследования не раньше осени.Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Как выяснилось, причиной утечки стало внешнее воздействие. Кроме того, два кабеля связи также были повреждены. В апреле директор компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд сообщил, что газопровод был успешно отремонтирован и введён в эксплуатацию.Газопровод на дне Финского залива длиной около 80 километров соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.

https://1prime.ru/20240812/povrezhdenie-850826646.html

финляндия

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, эстония, газопровод balticconnector