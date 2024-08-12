https://1prime.ru/20240812/germaniya-850831007.html
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине - 12.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен направить Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel для дальнейшей отправки... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:24+0300
2024-08-12T16:24+0300
2024-08-12T16:24+0300
вооружения
rheinmetall
германия
украина
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен направить Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel для дальнейшей отправки Киеву. Это следует из документа концерна."Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — сказано в тексте документа.Также отмечается, что концерн отправит Праге Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 Buffel.Первый танк должен быть доставлен уже в конце 2024 года, а остальные - в конце апреля 2025 года. В свою очередь Чехия перенаправит вооружение Украине.Ранее российская сторона заявила, что любые поставки вооружений Украине являются препятствием для урегулирования конфликта и прямым вмешательством стран НАТО в боевые действия.
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rheinmetall, германия, украина
Вооружения, Rheinmetall, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Rheinmetall передаст Чехии танки Leopard взамен отправленной на Украину техники
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен направить Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel для дальнейшей отправки Киеву. Это следует
из документа концерна.
"Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — сказано в тексте документа.
Также отмечается, что концерн отправит Праге Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 Buffel.
Первый танк должен быть доставлен уже в конце 2024 года, а остальные - в конце апреля 2025 года. В свою очередь Чехия перенаправит вооружение Украине.
Ранее российская сторона заявила, что любые поставки вооружений Украине являются препятствием для урегулирования конфликта и прямым вмешательством стран НАТО в боевые действия.
Оборот Rheinmetall вырос на треть на фоне помощи Киеву