https://1prime.ru/20240812/germaniya-850831007.html

Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине

Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине - 12.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен направить Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel для дальнейшей отправки... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:24+0300

2024-08-12T16:24+0300

2024-08-12T16:24+0300

вооружения

rheinmetall

германия

украина

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен направить Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel для дальнейшей отправки Киеву. Это следует из документа концерна."Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — сказано в тексте документа.Также отмечается, что концерн отправит Праге Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 Buffel.Первый танк должен быть доставлен уже в конце 2024 года, а остальные - в конце апреля 2025 года. В свою очередь Чехия перенаправит вооружение Украине.Ранее российская сторона заявила, что любые поставки вооружений Украине являются препятствием для урегулирования конфликта и прямым вмешательством стран НАТО в боевые действия.

https://1prime.ru/20240808/prodazhi-850747905.html

германия

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rheinmetall, германия, украина