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Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине - 12.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен направить Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel для дальнейшей отправки... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:24+0300
2024-08-12T16:24+0300
вооружения
rheinmetall
германия
украина
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен направить Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel для дальнейшей отправки Киеву. Это следует из документа концерна."Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — сказано в тексте документа.Также отмечается, что концерн отправит Праге Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 Buffel.Первый танк должен быть доставлен уже в конце 2024 года, а остальные - в конце апреля 2025 года. В свою очередь Чехия перенаправит вооружение Украине.Ранее российская сторона заявила, что любые поставки вооружений Украине являются препятствием для урегулирования конфликта и прямым вмешательством стран НАТО в боевые действия.
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rheinmetall, германия, украина
Вооружения, Rheinmetall, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
16:24 12.08.2024
 
Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине

Rheinmetall передаст Чехии танки Leopard взамен отправленной на Украину техники

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен направить Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel для дальнейшей отправки Киеву. Это следует из документа концерна.
"Компании Rheinmetall вновь было поручено поставить основные боевые танки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Чехию в рамках процесса кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины", — сказано в тексте документа.
Также отмечается, что концерн отправит Праге Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 Buffel.
Первый танк должен быть доставлен уже в конце 2024 года, а остальные - в конце апреля 2025 года. В свою очередь Чехия перенаправит вооружение Украине.
Ранее российская сторона заявила, что любые поставки вооружений Украине являются препятствием для урегулирования конфликта и прямым вмешательством стран НАТО в боевые действия.
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8 августа, 16:37
 
ВооруженияRheinmetallГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
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