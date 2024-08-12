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Мишустин поручил создать перечень городов, которые станут "точками роста"

Мишустин поручил создать перечень городов, которые станут "точками роста" - 12.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил создать перечень городов, которые станут "точками роста"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 31 августа создать перечень опорных населенных пунктов, которые могут стать "точками роста" в рамках реализации... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T10:37+0300

2024-08-12T10:37+0300

2024-08-12T10:37+0300

россия

города

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 31 августа создать перечень опорных населенных пунктов, которые могут стать "точками роста" в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в кабмине. Перечень поручений главы кабмина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" опубликован на сайте правительства РФ. "Реализация нацпроекта начнётся с формирования сети опорных населённых пунктов – точек роста, изменения в которых помогут добиться поставленных целей. Согласно поручению председателя правительства, в эту сеть должны войти города и городские агломерации с населением от 250 тысяч человек, административные центры регионов, точки роста независимо от численности населения, а также стратегически важные населённые пункты. Такой перечень до 31 августа 2024 года должны представить Минэкономразвития, Минстрой и Минсельхоз", - сказано в сообщении кабмина. Отмечается что уровень качества городской среды в этих населенных пунктах должен вырасти на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, города, михаил мишустин