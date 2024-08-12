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Гендиректор МАГАТЭ сообщил об отсутствии опасности для ЗАЭС - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Гендиректор МАГАТЭ сообщил об отсутствии опасности для ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ сообщил об отсутствии опасности для ЗАЭС - 12.08.2024, ПРАЙМ
Гендиректор МАГАТЭ сообщил об отсутствии опасности для ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне последних сообщений об ударе беспилотников по Запорожской АЭС... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T07:34+0300
2024-08-12T07:34+0300
энергетика
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне последних сообщений об ударе беспилотников по Запорожской АЭС заявил, что угроз для ядерной безопасности станции нет. Упоминая повреждение градирни, Гросси не упомянул, кто нес ответственность за удары БПЛА по станции. Ранее "Росатом" заявил, что градирня ЗАЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных украинских беспилотников, возгорание было потушено силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Гросси отметил, что любые военные действия против станции представляют собой явное нарушение "пяти конкретных принципов защиты объекта", установленных Совбезом ООН в мае 2023 года. Гросси в 2023 году предложил СБ ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не допускать атак на АЭС, не размещать на объекте тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атак, не подвергать опасности энергоснабжение АЭС, обеспечить защиту всех структур и систем, которые обеспечивают безопасную работу АЭС, не предпринимать каких-либо действий, подрывающих данные принципы. "Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны остановиться сейчас", - подчеркнул Гросси.Также отмечается, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС требует немедленный доступ к поврежденной градирне для оценки ущерба. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявляла. что экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки украинских сил на ЗАЭС, из-за которой возник пожар в районе градирен станции, как только позволят условия безопасности. Пресс-служба станции сообщала, что на работе АЭС возгорание не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
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запорожская аэс, магатэ
Энергетика, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
07:34 12.08.2024
 
Гендиректор МАГАТЭ сообщил об отсутствии опасности для ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ сообщил об отсутствии опасности для ЗАЭС после ее поражения БПЛА

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне последних сообщений об ударе беспилотников по Запорожской АЭС заявил, что угроз для ядерной безопасности станции нет.
Упоминая повреждение градирни, Гросси не упомянул, кто нес ответственность за удары БПЛА по станции.
Ранее "Росатом" заявил, что градирня ЗАЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных украинских беспилотников, возгорание было потушено силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка.
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Гросси отметил, что любые военные действия против станции представляют собой явное нарушение "пяти конкретных принципов защиты объекта", установленных Совбезом ООН в мае 2023 года.
Гросси в 2023 году предложил СБ ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не допускать атак на АЭС, не размещать на объекте тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атак, не подвергать опасности энергоснабжение АЭС, обеспечить защиту всех структур и систем, которые обеспечивают безопасную работу АЭС, не предпринимать каких-либо действий, подрывающих данные принципы.
"Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны остановиться сейчас", - подчеркнул Гросси.
Также отмечается, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС требует немедленный доступ к поврежденной градирне для оценки ущерба.
Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявляла. что экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки украинских сил на ЗАЭС, из-за которой возник пожар в районе градирен станции, как только позволят условия безопасности.
Пресс-служба станции сообщала, что на работе АЭС возгорание не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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