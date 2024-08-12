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Решится осенью. Открытие против России второго фронта зависит от Грузии
Решится осенью. Открытие против России второго фронта зависит от Грузии - 12.08.2024, ПРАЙМ
Решится осенью. Открытие против России второго фронта зависит от Грузии
Будет ли против России открыт южный фронт, зависит от результатов предстоящих парламентских выборов в Грузии и отчасти от действий Армении, пишет СРБИН.инфо. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:37+0300
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Будет ли против России открыт южный фронт, зависит от результатов предстоящих парламентских выборов в Грузии и отчасти от действий Армении, пишет СРБИН.инфо.Как отмечается в статье, Запад готов через оппозицию втянуть Грузию в войну с Россией, он же стоит и за переориентацией курса Армении.Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе недавно заявил заявил, что второй фронт против Российской Федерации появится в Грузии, если на парламентских выборах в конце октября победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Оппозиция планирует протесты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбострение ситуации в обществе возникло из-за недавно принятого закона о прозрачности иностранного влияния, которое вызвало резкую критику Запада и протесты оппозиции. Закон вводит инструменты контроля за многочисленными неправительственными организациями, получающими деньги из-за рубежа.Придерживающаяся прозападной ориентации президент Саломе Зурабишвили выразила надежду на европейское будущее страны и поддержку Запада.На этом фоне Вашингтон рассматривает возможность пересмотра отношений с Грузией и приостановления помощи.Что касается Армении, то она на фоне разочарования поражением в конфликте с Азербайджаном и потерей Нагорного Карабаха в лице премьер-министра Никола Пашиняна планирует изменить внешнеполитический курс страны, сближаясь с Западом.Как отмечается, украинский конфликт продолжается, и его исход остается неопределенным. Западные государства могут использовать его для ослабления России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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грузия, армения, россия
Решится осенью. Открытие против России второго фронта зависит от Грузии
СРБИН.инфо: открытие против России южного фронта зависит от выборов в Грузии
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ.
Будет ли против России открыт южный фронт, зависит от результатов предстоящих парламентских выборов в Грузии и отчасти от действий Армении, пишет СРБИН.инфо
.
Как отмечается в статье, Запад готов через оппозицию втянуть Грузию в войну с Россией, он же стоит и за переориентацией курса Армении.
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе недавно заявил заявил, что второй фронт против Российской Федерации появится в Грузии, если на парламентских выборах в конце октября победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Оппозиция планирует протесты.
Запад обескуражен: Грузия выбирает Россию. Судьба Тбилиси решится уже скоро
Обострение ситуации в обществе возникло из-за недавно принятого закона о прозрачности иностранного влияния, которое вызвало резкую критику Запада и протесты оппозиции. Закон вводит инструменты контроля за многочисленными неправительственными организациями, получающими деньги из-за рубежа.
Придерживающаяся прозападной ориентации президент Саломе Зурабишвили выразила надежду на европейское будущее страны и поддержку Запада.
На этом фоне Вашингтон рассматривает возможность пересмотра отношений с Грузией и приостановления помощи.
Что касается Армении, то она на фоне разочарования поражением в конфликте с Азербайджаном и потерей Нагорного Карабаха в лице премьер-министра Никола Пашиняна планирует изменить внешнеполитический курс страны, сближаясь с Западом.
Как отмечается, украинский конфликт продолжается, и его исход остается неопределенным. Западные государства могут использовать его для ослабления России.