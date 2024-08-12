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Решится осенью. Открытие против России второго фронта зависит от Грузии - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Решится осенью. Открытие против России второго фронта зависит от Грузии
Решится осенью. Открытие против России второго фронта зависит от Грузии - 12.08.2024, ПРАЙМ
Решится осенью. Открытие против России второго фронта зависит от Грузии
Будет ли против России открыт южный фронт, зависит от результатов предстоящих парламентских выборов в Грузии и отчасти от действий Армении, пишет СРБИН.инфо. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:37+0300
2024-08-12T13:58+0300
грузия
армения
россия
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Будет ли против России открыт южный фронт, зависит от результатов предстоящих парламентских выборов в Грузии и отчасти от действий Армении, пишет СРБИН.инфо.Как отмечается в статье, Запад готов через оппозицию втянуть Грузию в войну с Россией, он же стоит и за переориентацией курса Армении.Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе недавно заявил заявил, что второй фронт против Российской Федерации появится в Грузии, если на парламентских выборах в конце октября победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Оппозиция планирует протесты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбострение ситуации в обществе возникло из-за недавно принятого закона о прозрачности иностранного влияния, которое вызвало резкую критику Запада и протесты оппозиции. Закон вводит инструменты контроля за многочисленными неправительственными организациями, получающими деньги из-за рубежа.Придерживающаяся прозападной ориентации президент Саломе Зурабишвили выразила надежду на европейское будущее страны и поддержку Запада.На этом фоне Вашингтон рассматривает возможность пересмотра отношений с Грузией и приостановления помощи.Что касается Армении, то она на фоне разочарования поражением в конфликте с Азербайджаном и потерей Нагорного Карабаха в лице премьер-министра Никола Пашиняна планирует изменить внешнеполитический курс страны, сближаясь с Западом.Как отмечается, украинский конфликт продолжается, и его исход остается неопределенным. Западные государства могут использовать его для ослабления России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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грузия, армения, россия
ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, РОССИЯ
12:37 12.08.2024 (обновлено: 13:58 12.08.2024)
 
Решится осенью. Открытие против России второго фронта зависит от Грузии

СРБИН.инфо: открытие против России южного фронта зависит от выборов в Грузии

© Unsplash/Max KukurudziakФлаг Грузии
Флаг Грузии
© Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Будет ли против России открыт южный фронт, зависит от результатов предстоящих парламентских выборов в Грузии и отчасти от действий Армении, пишет СРБИН.инфо.
Как отмечается в статье, Запад готов через оппозицию втянуть Грузию в войну с Россией, он же стоит и за переориентацией курса Армении.
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе недавно заявил заявил, что второй фронт против Российской Федерации появится в Грузии, если на парламентских выборах в конце октября победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Оппозиция планирует протесты.
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Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Запад обескуражен: Грузия выбирает Россию. Судьба Тбилиси решится уже скоро
30 июля, 17:33
Обострение ситуации в обществе возникло из-за недавно принятого закона о прозрачности иностранного влияния, которое вызвало резкую критику Запада и протесты оппозиции. Закон вводит инструменты контроля за многочисленными неправительственными организациями, получающими деньги из-за рубежа.
Придерживающаяся прозападной ориентации президент Саломе Зурабишвили выразила надежду на европейское будущее страны и поддержку Запада.
На этом фоне Вашингтон рассматривает возможность пересмотра отношений с Грузией и приостановления помощи.
Что касается Армении, то она на фоне разочарования поражением в конфликте с Азербайджаном и потерей Нагорного Карабаха в лице премьер-министра Никола Пашиняна планирует изменить внешнеполитический курс страны, сближаясь с Западом.
Как отмечается, украинский конфликт продолжается, и его исход остается неопределенным. Западные государства могут использовать его для ослабления России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ГРУЗИЯАРМЕНИЯРОССИЯ
 
 
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