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В Курске рассказали, в какое время можно получить гуманитарную помощь

В Курске рассказали, в какое время можно получить гуманитарную помощь - 12.08.2024, ПРАЙМ

В Курске рассказали, в какое время можно получить гуманитарную помощь

Жители Курской области и приграничных ей территорий могут получить гуманитарную помощь в любое время суток, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:55+0300

2024-08-12T15:55+0300

2024-08-12T15:59+0300

происшествия

россия

украина

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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Жители Курской области и приграничных ей территорий могут получить гуманитарную помощь в любое время суток, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным.Смирнов добавил, что на текущий момент в наличии находится десять тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Кроме того, он отметил, что в Курске на данный момент достаточные запасы лекарств и донорской крови.Врио губернатора также подчеркнул, что в области все еще продолжают работать продуктвые магазины. В то же время, по его словам, в региона сейчас запрещена продажа алкоголя.

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