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В Курске рассказали, в какое время можно получить гуманитарную помощь - 12.08.2024, ПРАЙМ
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В Курске рассказали, в какое время можно получить гуманитарную помощь
В Курске рассказали, в какое время можно получить гуманитарную помощь - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Курске рассказали, в какое время можно получить гуманитарную помощь
Жители Курской области и приграничных ей территорий могут получить гуманитарную помощь в любое время суток, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:55+0300
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Жители Курской области и приграничных ей территорий могут получить гуманитарную помощь в любое время суток, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным.Смирнов добавил, что на текущий момент в наличии находится десять тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Кроме того, он отметил, что в Курске на данный момент достаточные запасы лекарств и донорской крови.Врио губернатора также подчеркнул, что в области все еще продолжают работать продуктвые магазины. В то же время, по его словам, в региона сейчас запрещена продажа алкоголя.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА
15:55 12.08.2024 (обновлено: 15:59 12.08.2024)
 
В Курске рассказали, в какое время можно получить гуманитарную помощь

Смирнов: выдача гумпомощи в Курской области осуществляется круглосуточно

© Фото : Unsplash/Dmitry BurdakovВид на Курск
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : Unsplash/Dmitry Burdakov
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Жители Курской области и приграничных ей территорий могут получить гуманитарную помощь в любое время суток, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным.
Смирнов добавил, что на текущий момент в наличии находится десять тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов.
Кроме того, он отметил, что в Курске на данный момент достаточные запасы лекарств и донорской крови.
Врио губернатора также подчеркнул, что в области все еще продолжают работать продуктвые магазины. В то же время, по его словам, в региона сейчас запрещена продажа алкоголя.
 
ПроисшествияРОССИЯУКРАИНА
 
 
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