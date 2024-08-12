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Haval готовит к выпуску обновленный внедорожник Raptor Hi4 - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Haval готовит к выпуску обновленный внедорожник Raptor Hi4
Haval готовит к выпуску обновленный внедорожник Raptor Hi4 - 12.08.2024, ПРАЙМ
Haval готовит к выпуску обновленный внедорожник Raptor Hi4
Китайский автопроизводитель готовит к выпуску обновленный кроссовер Haval Raptor Hi4 2025 года, рассказал журнал "За рулем". | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:50+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель готовит к выпуску обновленный кроссовер Haval Raptor Hi4 2025 года, рассказал журнал "За рулем".Ранее в сети появились первые официальные фотографии внедорожника с рестайлингом. Новинка отмечена не только новшествами во внешних характеристиках, но модернизированным технологическим наполнением.Габариты Raptor Hi4 мало отличаются от предыдущей версии - 4800/1950/1822 мм, колесная база составляет 2738 мм. Полноприводный кроссовер оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 153 л.с., а также гибридной системой Hi4. В нем предустановлена литий-железо-фосфатная батарея производства SVOLT.Внешние изменения затронули решетку радиатора, которая теперь представлена в трех вариантах с вертикальными ламелями. В остальном Haval Raptor Hi4 сохранил свои узнаваемые черты.Цена на новинку и перспективы ее появления на российском рынке пока не разглашаются.
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haval, авторынок, новинки
Haval, Авторынок, Новинки
17:50 12.08.2024
 
Haval готовит к выпуску обновленный внедорожник Raptor Hi4

"ЗР": в сети появились фото обновленного кроссовера Haval Raptor Hi4 2025

© Фото : HavalАвтомобиль Haval Raptor Hi4
Автомобиль Haval Raptor Hi4 - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : Haval
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель готовит к выпуску обновленный кроссовер Haval Raptor Hi4 2025 года, рассказал журнал "За рулем".
Ранее в сети появились первые официальные фотографии внедорожника с рестайлингом. Новинка отмечена не только новшествами во внешних характеристиках, но модернизированным технологическим наполнением.
Габариты Raptor Hi4 мало отличаются от предыдущей версии - 4800/1950/1822 мм, колесная база составляет 2738 мм. Полноприводный кроссовер оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 153 л.с., а также гибридной системой Hi4. В нем предустановлена литий-железо-фосфатная батарея производства SVOLT.
Внешние изменения затронули решетку радиатора, которая теперь представлена в трех вариантах с вертикальными ламелями. В остальном Haval Raptor Hi4 сохранил свои узнаваемые черты.
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Цена на новинку и перспективы ее появления на российском рынке пока не разглашаются.
 
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