https://1prime.ru/20240812/haval-850835376.html

Haval готовит к выпуску обновленный внедорожник Raptor Hi4

Haval готовит к выпуску обновленный внедорожник Raptor Hi4 - 12.08.2024, ПРАЙМ

Haval готовит к выпуску обновленный внедорожник Raptor Hi4

Китайский автопроизводитель готовит к выпуску обновленный кроссовер Haval Raptor Hi4 2025 года, рассказал журнал "За рулем". | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:50+0300

2024-08-12T17:50+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель готовит к выпуску обновленный кроссовер Haval Raptor Hi4 2025 года, рассказал журнал "За рулем".Ранее в сети появились первые официальные фотографии внедорожника с рестайлингом. Новинка отмечена не только новшествами во внешних характеристиках, но модернизированным технологическим наполнением.Габариты Raptor Hi4 мало отличаются от предыдущей версии - 4800/1950/1822 мм, колесная база составляет 2738 мм. Полноприводный кроссовер оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 153 л.с., а также гибридной системой Hi4. В нем предустановлена литий-железо-фосфатная батарея производства SVOLT.Внешние изменения затронули решетку радиатора, которая теперь представлена в трех вариантах с вертикальными ламелями. В остальном Haval Raptor Hi4 сохранил свои узнаваемые черты.Цена на новинку и перспективы ее появления на российском рынке пока не разглашаются.

https://1prime.ru/20240812/suzuki-850831394.html

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