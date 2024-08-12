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"Почта-банк" вскоре прекратит выдачу ипотеки, пишет СМИ
"Почта-банк" вскоре прекратит выдачу ипотеки, пишет СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Почта-банк" вскоре прекратит выдачу ипотеки, пишет СМИ
С сентября 2024 года "Почта-банк" намерен прекратить выдачу ипотеки, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:01+0300
2024-08-12T13:01+0300
2024-08-12T13:01+0300
россия
льготная ипотека
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. С сентября 2024 года "Почта-банк" намерен прекратить выдачу ипотеки, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.В банке рассказали, что подобное решение обусловлено сворачиванием части льготных ипотечных программ. Собеседники издания сообщили, что "Почта-банк" уже проинформировал своих партнеров о завершении оформления ипотечных кредитов.В то же время сообщается, что банк не отказывается от выдачи кредитов по уже оформленной ипотеке. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
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россия, льготная ипотека
"Почта-банк" вскоре прекратит выдачу ипотеки, пишет СМИ
"Коммерсантъ": "Почта-банк" прекратит выдачу ипотеки с сентября
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
С сентября 2024 года "Почта-банк" намерен прекратить выдачу ипотеки, сообщает
издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.
В банке рассказали, что подобное решение обусловлено сворачиванием части льготных ипотечных программ. Собеседники издания сообщили, что "Почта-банк" уже проинформировал своих партнеров о завершении оформления ипотечных кредитов.
В то же время сообщается, что банк не отказывается от выдачи кредитов по уже оформленной ипотеке.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
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