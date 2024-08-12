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Кабмин расширил перечень современных технологий для заключения СПИК

Кабмин расширил перечень современных технологий для заключения СПИК - 12.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин расширил перечень современных технологий для заключения СПИК

Правительство РФ добавило 47 новых позиций в перечень современных технологий, по которым можно заключать специальные инвестиционные контракты (СПИКи), сообщил... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:34+0300

2024-08-12T13:34+0300

2024-08-12T13:47+0300

экономика

россия

михаил мишустин

инвестконтракты

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ добавило 47 новых позиций в перечень современных технологий, по которым можно заключать специальные инвестиционные контракты (СПИКи), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Вообще в основе СПИК лежит разработка и внедрение в серийное производство продукции, пока еще не выпускаемой в России. Для этого правительство расширило перечень таких современных технологий - мы дополнительно включили в него 47 новых позиций", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что теперь в этом перечне будут комплексы для ультразвуковой диагностики, медицинские томографы, лазерные газоанализаторы, компоненты подшипников нового поколения, целый ряд химических реакторов и другие технологические инновационные решения."Принятые меры позволят ускорить развитие научных исследований и промышленности, увеличат доступность эффективных средств и подходов для российских компаний и граждан. В целом будут способствовать достижению поставленной президентом цели по укреплению технологического и промышленного суверенитета Российской Федерации", - подчеркнул глава кабмина.Мишустин назвал специальные инвестконтракты одним из востребованных инструментов поддержки компаний, которые заинтересованы в развитии инноваций. Он отметил, что благодаря подобным соглашениям бизнес получает от государства соответствующие гарантии. На время реализации проекта для предприятия сохраняются налоговые льготы и другие преференции, что помогает добиваться окупаемости вложений и привлекать долгосрочное финансирование, упомянул премьер.

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россия, михаил мишустин, инвестконтракты