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Путин заявил о драматическом росте потерь среди украинских военных
Путин заявил о драматическом росте потерь среди украинских военных - 12.08.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о драматическом росте потерь среди украинских военных
На совещании по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин отметил, что потери среди украинцев драматически увеличиваются - особенно среди... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:25+0300
2024-08-12T15:25+0300
2024-08-12T15:25+0300
россия
украина
сво
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На совещании по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин отметил, что потери среди украинцев драматически увеличиваются - особенно среди наиболее боеспособных частей. "Главари киевского режима не только совершают преступление против российского народа, но по сути встали на путь и истребления самих украинцев", - сказал он.Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Курской области и Белгородской областях. В российском Генштабе пообещали, что операция будет завершена разгромом украинских военных.
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россия, украина, сво, курская область, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Курская область, Владимир Путин
Путин заявил о драматическом росте потерь среди украинских военных
Путин: главари киевского режима встали на путь истребления своего народа
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На совещании по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин отметил, что потери среди украинцев драматически увеличиваются - особенно среди наиболее боеспособных частей.
"Главари киевского режима не только совершают преступление против российского народа, но по сути встали на путь и истребления самих украинцев", - сказал он.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Курской области и Белгородской областях. В российском Генштабе пообещали, что операция будет завершена разгромом украинских военных.
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