https://1prime.ru/20240812/istreblenie-850827882.html

Путин заявил о драматическом росте потерь среди украинских военных

Путин заявил о драматическом росте потерь среди украинских военных - 12.08.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о драматическом росте потерь среди украинских военных

На совещании по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин отметил, что потери среди украинцев драматически увеличиваются - особенно среди... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:25+0300

2024-08-12T15:25+0300

2024-08-12T15:25+0300

россия

украина

сво

курская область

владимир путин

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На совещании по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин отметил, что потери среди украинцев драматически увеличиваются - особенно среди наиболее боеспособных частей. "Главари киевского режима не только совершают преступление против российского народа, но по сути встали на путь и истребления самих украинцев", - сказал он.Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Курской области и Белгородской областях. В российском Генштабе пообещали, что операция будет завершена разгромом украинских военных.

https://1prime.ru/20240812/kursk-850826132.html

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россия, украина, сво, курская область, владимир путин