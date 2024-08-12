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Экс-руководителей Нота-банка отправили в колонию по делу о хищении - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Экс-руководителей Нота-банка отправили в колонию по делу о хищении
Экс-руководителей Нота-банка отправили в колонию по делу о хищении - 12.08.2024, ПРАЙМ
Экс-руководителей Нота-банка отправили в колонию по делу о хищении
Останкинский районный суд в Москве приговорил бывших руководителей Нота-банка к тюремным срокам по делу о хищении более 27 миллиардов рублей. Об этом рассказали | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:31+0300
2024-08-12T12:46+0300
россия
суд
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Останкинский районный суд в Москве приговорил бывших руководителей Нота-банка к тюремным срокам по делу о хищении более 27 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры."Останкинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей ПАО "Нота-банк" – членов правления банка, братьев 52-летнего Дмитрия и 43-летнего Вадима Ерохиных, директора департамента экономической безопасности 47-летнего Алексея Киреева, корпоративного директора 55-летнего Тимура Исхакова и 42-летнего начальника отдела кредитования Андрея Симакова", - сказано в сообщении ведомства.По версии следствия, бывшие руководители банка организовали хищение денег под видом кредитования нефункционирующих компаний. За период с сентября 2014 по октябрь 2015 года они осуществили бухгалтерские и банковские операции по перечислению денег на счета подконтрольных организаций-заемщиков по фиктивным договорам на общую сумму более 26,8 миллиарда рублей.Также сотрудники банка создали фиктивное юридическое лицо для реализации инвестиционного договора и перечислили на его счет 300 миллионов рублей. Братьям Ерохиным были назначены сроки лишения свободы в размере - 11 и 8 лет соответственно. Остальные трое были приговорены к 5 годам тюрьмы.
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россия, суд, взятка
РОССИЯ, суд, взятка
12:31 12.08.2024 (обновлено: 12:46 12.08.2024)
 
Экс-руководителей Нота-банка отправили в колонию по делу о хищении

Суд отправил в колонию экс-руководителей Нота-банка за хищение свыше 27 млрд руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Останкинский районный суд в Москве приговорил бывших руководителей Нота-банка к тюремным срокам по делу о хищении более 27 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Останкинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей ПАО "Нота-банк" – членов правления банка, братьев 52-летнего Дмитрия и 43-летнего Вадима Ерохиных, директора департамента экономической безопасности 47-летнего Алексея Киреева, корпоративного директора 55-летнего Тимура Исхакова и 42-летнего начальника отдела кредитования Андрея Симакова", - сказано в сообщении ведомства.
По версии следствия, бывшие руководители банка организовали хищение денег под видом кредитования нефункционирующих компаний. За период с сентября 2014 по октябрь 2015 года они осуществили бухгалтерские и банковские операции по перечислению денег на счета подконтрольных организаций-заемщиков по фиктивным договорам на общую сумму более 26,8 миллиарда рублей.
Также сотрудники банка создали фиктивное юридическое лицо для реализации инвестиционного договора и перечислили на его счет 300 миллионов рублей. Братьям Ерохиным были назначены сроки лишения свободы в размере - 11 и 8 лет соответственно. Остальные трое были приговорены к 5 годам тюрьмы.
 
РОССИЯсудвзятка
 
 
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