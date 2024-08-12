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В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве
В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве - 12.08.2024, ПРАЙМ
В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве
Окружной суд штата Флорида выпустил под залог гражданина России Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере, говорится в документах,... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T22:46+0300
2024-08-12T22:46+0300
2024-08-12T22:46+0300
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ВАШИНГТОН, 12 авг – ПРАЙМ. Окружной суд штата Флорида выпустил под залог гражданина России Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере, говорится в документах, опубликованных в понедельник в электронной базе данных суда. На прошлой неделе в США были задержаны граждане Казахстана и России — Александр Ходырев и Павел Кублицкий. Их подозревают в киберпреступлениях. По информации, полученной РИА Новости, правоохранительные органы США предполагают, что Ходырев и Кублицкий были администраторами платформы WWH, которая использовалась для обмена данными и продажи информации, полученной незаконным путем.Согласно документам суда, в минувшую пятницу Кублицкий был освобожден под залог в размере 100 тысяч долларов. После предварительных слушаний суд обязал россиянина добровольно передать американским властям свои паспорта, проездные документы и запретил ему пользоваться смартфоном. Также было установлено наблюдение за местоположением Кублицкого и введён домашний арест.Ранее мы уже сообщали, что в 2022 году Ходырев и Кублицкий приехали в США и попросили предоставить им убежище. Из документов суда следует, что эти двое мужчин поселились во Флориде и жили там роскошно, хотя официально нигде не работали.
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Политика, суд, США, мошенничество, кибермошенники, киберпреступления, РОССИЯ
В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве
Суд Флориды освободил под залог Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве
ВАШИНГТОН, 12 авг – ПРАЙМ. Окружной суд штата Флорида выпустил под залог гражданина России Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере, говорится в документах, опубликованных в понедельник в электронной базе данных суда.
На прошлой неделе в США были задержаны граждане Казахстана и России — Александр Ходырев и Павел Кублицкий. Их подозревают в киберпреступлениях.
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По информации, полученной РИА Новости, правоохранительные органы США предполагают, что Ходырев и Кублицкий были администраторами платформы WWH, которая использовалась для обмена данными и продажи информации, полученной незаконным путем.
Согласно документам суда, в минувшую пятницу Кублицкий был освобожден под залог в размере 100 тысяч долларов. После предварительных слушаний суд обязал россиянина добровольно передать американским властям свои паспорта, проездные документы и запретил ему пользоваться смартфоном. Также было установлено наблюдение за местоположением Кублицкого и введён домашний арест.
Ранее мы уже сообщали, что в 2022 году Ходырев и Кублицкий приехали в США и попросили предоставить им убежище. Из документов суда следует, что эти двое мужчин поселились во Флориде и жили там роскошно, хотя официально нигде не работали.