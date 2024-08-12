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Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ
Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ
Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ
Региональные банки Китая прекратили принимать платежи из России в июле, пишет газета "Известия". | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:51+0300
2024-08-12T08:51+0300
экономика
россия
китай
банки
денежные переводы
санкции против рф
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Региональные банки Китая прекратили принимать платежи из России в июле, пишет газета "Известия".Российский бизнес использовал эти банки для расчетов, полагая, что они менее подвержены санкциям. Однако ситуация с платежами в Китай усложнилась, прямые трансакции в юанях в большинстве банков не проходят.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВырос спрос на платежных агентов, операции проводятся через гонконгские банки и с использованием криптовалюты. В этих условиях российские компании ищут альтернативные способы оплаты, включая бартерные сделки.Сейчас уже около 80% платежей в юанях не принимаются в Китае и возвращаются в Россию. Некоторые банки начали делить юани на "чистые" и "грязные", связанные с Россией, и отказываются принимать последние.Российские банки, филиалы которых присутствуют в Китае, проводят платежи за два-три дня, но не все китайские компании принимают эти средства.Как отмечается в статье, российский бизнес ищет способы оплаты товаров и услуг через дружественные страны, такие как Турция и ОАЭ. Также рассматривается возможность проведения платежей через страны БРИКС и использование цифровых валют.
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россия, китай, банки, денежные переводы, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Банки, денежные переводы, санкции против РФ
08:51 12.08.2024
 
Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ

"Известия": Региональные банки КНР отказывают в приеме платежей из России

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Региональные банки Китая прекратили принимать платежи из России в июле, пишет газета "Известия".
Российский бизнес использовал эти банки для расчетов, полагая, что они менее подвержены санкциям. Однако ситуация с платежами в Китай усложнилась, прямые трансакции в юанях в большинстве банков не проходят.
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Вырос спрос на платежных агентов, операции проводятся через гонконгские банки и с использованием криптовалюты. В этих условиях российские компании ищут альтернативные способы оплаты, включая бартерные сделки.
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Сейчас уже около 80% платежей в юанях не принимаются в Китае и возвращаются в Россию. Некоторые банки начали делить юани на "чистые" и "грязные", связанные с Россией, и отказываются принимать последние.
Российские банки, филиалы которых присутствуют в Китае, проводят платежи за два-три дня, но не все китайские компании принимают эти средства.
Как отмечается в статье, российский бизнес ищет способы оплаты товаров и услуг через дружественные страны, такие как Турция и ОАЭ. Также рассматривается возможность проведения платежей через страны БРИКС и использование цифровых валют.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙБанкиденежные переводысанкции против РФ
 
 
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