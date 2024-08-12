https://1prime.ru/20240812/kitay-850814356.html

Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ

Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ

Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ

Региональные банки Китая прекратили принимать платежи из России в июле, пишет газета "Известия". | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T08:51+0300

2024-08-12T08:51+0300

2024-08-12T08:51+0300

экономика

россия

китай

банки

денежные переводы

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_0:96:3195:1893_1920x0_80_0_0_5fb3678a25979e8f5fdcc6325707ac94.jpg

МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Региональные банки Китая прекратили принимать платежи из России в июле, пишет газета "Известия".Российский бизнес использовал эти банки для расчетов, полагая, что они менее подвержены санкциям. Однако ситуация с платежами в Китай усложнилась, прямые трансакции в юанях в большинстве банков не проходят.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВырос спрос на платежных агентов, операции проводятся через гонконгские банки и с использованием криптовалюты. В этих условиях российские компании ищут альтернативные способы оплаты, включая бартерные сделки.Сейчас уже около 80% платежей в юанях не принимаются в Китае и возвращаются в Россию. Некоторые банки начали делить юани на "чистые" и "грязные", связанные с Россией, и отказываются принимать последние.Российские банки, филиалы которых присутствуют в Китае, проводят платежи за два-три дня, но не все китайские компании принимают эти средства.Как отмечается в статье, российский бизнес ищет способы оплаты товаров и услуг через дружественные страны, такие как Турция и ОАЭ. Также рассматривается возможность проведения платежей через страны БРИКС и использование цифровых валют.

https://1prime.ru/20240730/kriptovalyuta-850532323.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, банки, денежные переводы, санкции против рф