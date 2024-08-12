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Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ
Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ
Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ
Региональные банки Китая прекратили принимать платежи из России в июле, пишет газета "Известия". | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:51+0300
2024-08-12T08:51+0300
2024-08-12T08:51+0300
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Региональные банки Китая прекратили принимать платежи из России в июле, пишет газета "Известия".Российский бизнес использовал эти банки для расчетов, полагая, что они менее подвержены санкциям. Однако ситуация с платежами в Китай усложнилась, прямые трансакции в юанях в большинстве банков не проходят.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВырос спрос на платежных агентов, операции проводятся через гонконгские банки и с использованием криптовалюты. В этих условиях российские компании ищут альтернативные способы оплаты, включая бартерные сделки.Сейчас уже около 80% платежей в юанях не принимаются в Китае и возвращаются в Россию. Некоторые банки начали делить юани на "чистые" и "грязные", связанные с Россией, и отказываются принимать последние.Российские банки, филиалы которых присутствуют в Китае, проводят платежи за два-три дня, но не все китайские компании принимают эти средства.Как отмечается в статье, российский бизнес ищет способы оплаты товаров и услуг через дружественные страны, такие как Турция и ОАЭ. Также рассматривается возможность проведения платежей через страны БРИКС и использование цифровых валют.
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россия, китай, банки, денежные переводы, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Банки, денежные переводы, санкции против РФ
Банки Китая не проводят платежи из России, пишет СМИ
"Известия": Региональные банки КНР отказывают в приеме платежей из России
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ.
Региональные банки Китая прекратили принимать платежи из России в июле, пишет газета "Известия"
.
Российский бизнес использовал эти банки для расчетов, полагая, что они менее подвержены санкциям. Однако ситуация с платежами в Китай усложнилась, прямые трансакции в юанях в большинстве банков не проходят.
Вырос спрос на платежных агентов, операции проводятся через гонконгские банки и с использованием криптовалюты. В этих условиях российские компании ищут альтернативные способы оплаты, включая бартерные сделки.
ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года
Сейчас уже около 80% платежей в юанях не принимаются в Китае и возвращаются в Россию. Некоторые банки начали делить юани на "чистые" и "грязные", связанные с Россией, и отказываются принимать последние.
Российские банки, филиалы которых присутствуют в Китае, проводят платежи за два-три дня, но не все китайские компании принимают эти средства.
Как отмечается в статье, российский бизнес ищет способы оплаты товаров и услуг через дружественные страны, такие как Турция и ОАЭ. Также рассматривается возможность проведения платежей через страны БРИКС и использование цифровых валют.