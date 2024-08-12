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В Мордовии проведут проверку после информации о "застолье" в колонии
В Мордовии проведут проверку после информации о "застолье" в колонии - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Мордовии проведут проверку после информации о "застолье" в колонии
Прокуратура Мордовия проведет проверку по факту возможных нарушений требований режима содержания осужденных в местах лишения свободы после опубликованной в СМИ... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:54+0300
2024-08-12T09:54+0300
2024-08-12T09:54+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - ПРАЙМ. Прокуратура Мордовия проведет проверку по факту возможных нарушений требований режима содержания осужденных в местах лишения свободы после опубликованной в СМИ информации о "застолье" в одной из колоний, сообщает пресс-служба ведомства. Газета "Известия" в понедельник, 12 августа, опубликовала фото "банкета", который предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона. Уточняется, что "застолье" проходило в исправительной колонии №7 в Зубово-Полянском районе.По данным издания, в мероприятии участвовали осужденные за тяжкие преступления, в том числе участники и активные члены этнических преступных группировок, которые распространяли в РФ наркотические средства."В СМИ опубликована информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия. По данному факту организована проверка", - сообщает прокуратура.Ведомство заверило, что в случае выявления нарушений уголовно-исполнительного законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.В управлении ФСИН по республике, в свою очередь, заявили, что проведут проверку информации.
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Происшествия, МОРДОВИЯ, ФСИН
В Мордовии проведут проверку после информации о "застолье" в колонии
Прокуратура Мордовии проведет проверку после информации о "застолье" в местной колонии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - ПРАЙМ. Прокуратура Мордовия проведет проверку по факту возможных нарушений требований режима содержания осужденных в местах лишения свободы после опубликованной в СМИ информации о "застолье" в одной из колоний, сообщает пресс-служба ведомства.
Газета "Известия" в понедельник, 12 августа, опубликовала фото "банкета", который предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона. Уточняется, что "застолье" проходило в исправительной колонии №7 в Зубово-Полянском районе.
По данным издания, в мероприятии участвовали осужденные за тяжкие преступления, в том числе участники и активные члены этнических преступных группировок, которые распространяли в РФ наркотические средства.
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"В СМИ опубликована информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия. По данному факту организована проверка", - сообщает прокуратура.
Ведомство заверило, что в случае выявления нарушений уголовно-исполнительного законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.
В управлении ФСИН по республике, в свою очередь, заявили, что проведут проверку информации.