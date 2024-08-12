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"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных для эвакуированных граждан

"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных для эвакуированных граждан - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных для эвакуированных граждан

"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах для клиентов из эвакуированных приграничных районов Курской и Белгородской областей,... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:48+0300

2024-08-12T15:48+0300

2024-08-12T15:48+0300

россия

почта банк

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах для клиентов из эвакуированных приграничных районов Курской и Белгородской областей, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. "Почта банк" поддерживает своих клиентов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации и вынужденных покинуть дома в приграничных регионах. Банк принял решение отменить для жителей, проживающих на территории эвакуированных приграничных районов Курской и Белгородской областей, комиссию за снятие наличных средств (сверх бесплатного лимита) с дебетовых карт "Почта банка" в банкоматах сторонних кредитных организаций в период с 7 августа 2024 года до урегулирования ситуации на этих территориях", - сообщила пресс-служба. Банк сообщает, что для возврата комиссии необходимо подать заявление любым удобным способом: через форму обратной связи на сайте, через чат мобильного приложения и интернет-банка или в отделениях "Почта банка". Также пресс-служба указала, что для пострадавших и эвакуированных жителей Курской и Белгородской областей действует беспроцентная отсрочка до 6 месяцев по кредитам и кредитным картам "Почта банка". В пятницу "Почта банк" сообщил, что предоставит отсрочку по кредитам и кредитным картам клиентов, которые покинули свои дома в Курской области. Тогда же целый ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, сообщили, что приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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россия, почта банк