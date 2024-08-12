Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных для эвакуированных граждан - 12.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240812/komissiya-850829261.html
"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных для эвакуированных граждан
"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных для эвакуированных граждан - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных для эвакуированных граждан
"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах для клиентов из эвакуированных приграничных районов Курской и Белгородской областей,... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:48+0300
2024-08-12T15:48+0300
россия
почта банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/31/842043167_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_aabb85a877bfbce4a08dad8da6113df5.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах для клиентов из эвакуированных приграничных районов Курской и Белгородской областей, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. "Почта банк" поддерживает своих клиентов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации и вынужденных покинуть дома в приграничных регионах. Банк принял решение отменить для жителей, проживающих на территории эвакуированных приграничных районов Курской и Белгородской областей, комиссию за снятие наличных средств (сверх бесплатного лимита) с дебетовых карт "Почта банка" в банкоматах сторонних кредитных организаций в период с 7 августа 2024 года до урегулирования ситуации на этих территориях", - сообщила пресс-служба. Банк сообщает, что для возврата комиссии необходимо подать заявление любым удобным способом: через форму обратной связи на сайте, через чат мобильного приложения и интернет-банка или в отделениях "Почта банка". Также пресс-служба указала, что для пострадавших и эвакуированных жителей Курской и Белгородской областей действует беспроцентная отсрочка до 6 месяцев по кредитам и кредитным картам "Почта банка". В пятницу "Почта банк" сообщил, что предоставит отсрочку по кредитам и кредитным картам клиентов, которые покинули свои дома в Курской области. Тогда же целый ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, сообщили, что приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/31/842043167_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_14da9f7d3620e5b62e5ce9183041b76a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, почта банк
РОССИЯ, Почта банк
15:48 12.08.2024
 
"Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных для эвакуированных граждан

"Почта банк" отменил комиссию за снятие в банкоматах для эвакуированных граждан

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВывеска "Почта банк"
Вывеска Почта банк - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Почта банк" отменил комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах для клиентов из эвакуированных приграничных районов Курской и Белгородской областей, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации.
"Почта банк" поддерживает своих клиентов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации и вынужденных покинуть дома в приграничных регионах. Банк принял решение отменить для жителей, проживающих на территории эвакуированных приграничных районов Курской и Белгородской областей, комиссию за снятие наличных средств (сверх бесплатного лимита) с дебетовых карт "Почта банка" в банкоматах сторонних кредитных организаций в период с 7 августа 2024 года до урегулирования ситуации на этих территориях", - сообщила пресс-служба.
Банк сообщает, что для возврата комиссии необходимо подать заявление любым удобным способом: через форму обратной связи на сайте, через чат мобильного приложения и интернет-банка или в отделениях "Почта банка".
Также пресс-служба указала, что для пострадавших и эвакуированных жителей Курской и Белгородской областей действует беспроцентная отсрочка до 6 месяцев по кредитам и кредитным картам "Почта банка".
В пятницу "Почта банк" сообщил, что предоставит отсрочку по кредитам и кредитным картам клиентов, которые покинули свои дома в Курской области. Тогда же целый ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, сообщили, что приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
 
РОССИЯПочта банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала