https://1prime.ru/20240812/korruptsiya-850822885.html
В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав
В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав
Более 50 автошкол Петербурга были задействованы в коррупционной схеме. Стало известно, что они давали взятки сотрудникам ГАИ за лояльное отношение на экзаменах... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:15+0300
2024-08-12T13:15+0300
2024-08-12T13:15+0300
коррупция
гаи
сдача экзамена на водительские права
https://cdnn.1prime.ru/img/82905/46/829054622_0:161:3099:1904_1920x0_80_0_0_de2c0dcb750bef4659191f66f5b3c64b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – ПРАЙМ. Более 50 автошкол Петербурга были задействованы в коррупционной схеме. Стало известно, что они давали взятки сотрудникам ГАИ за лояльное отношение на экзаменах для получения водительских прав, рассказали в пресс-службе регионального ГУМВД.В ведомстве сообщили, что оперативниками УСБ был выявлена "противоправная деятельность руководства ряда автошкол города Санкт-Петербурга и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции".Все материалы, касающиеся дела, переданы подразделениями собственной безопасности ГУМВД России следственным органам. Также правоохранительные органы устанавливают причастность всех подозреваемых к реализации коррупционной схемы.
https://1prime.ru/20240812/khischenie-850821622.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82905/46/829054622_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_e19ee2dca09412be3d3844ac280faff1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коррупция, гаи, сдача экзамена на водительские права
КОРРУПЦИЯ, ГАИ, сдача экзамена на водительские права
В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав
ГУМВД: более 50 автошкол Петербурга платили сотрудникам ГАИ за сдачу на права
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – ПРАЙМ. Более 50 автошкол Петербурга были задействованы в коррупционной схеме. Стало известно, что они давали взятки сотрудникам ГАИ за лояльное отношение на экзаменах для получения водительских прав, рассказали в пресс-службе регионального ГУМВД.
В ведомстве сообщили, что оперативниками УСБ был выявлена "противоправная деятельность руководства ряда автошкол города Санкт-Петербурга и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции".
Все материалы, касающиеся дела, переданы подразделениями собственной безопасности ГУМВД России следственным органам. Также правоохранительные органы устанавливают причастность всех подозреваемых к реализации коррупционной схемы.
Экс-руководителей Нота-банка отправили в колонию по делу о хищении