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В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав - 12.08.2024, ПРАЙМ
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В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав
В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав
Более 50 автошкол Петербурга были задействованы в коррупционной схеме. Стало известно, что они давали взятки сотрудникам ГАИ за лояльное отношение на экзаменах... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:15+0300
2024-08-12T13:15+0300
коррупция
гаи
сдача экзамена на водительские права
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – ПРАЙМ. Более 50 автошкол Петербурга были задействованы в коррупционной схеме. Стало известно, что они давали взятки сотрудникам ГАИ за лояльное отношение на экзаменах для получения водительских прав, рассказали в пресс-службе регионального ГУМВД.В ведомстве сообщили, что оперативниками УСБ был выявлена "противоправная деятельность руководства ряда автошкол города Санкт-Петербурга и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции".Все материалы, касающиеся дела, переданы подразделениями собственной безопасности ГУМВД России следственным органам. Также правоохранительные органы устанавливают причастность всех подозреваемых к реализации коррупционной схемы.
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коррупция, гаи, сдача экзамена на водительские права
КОРРУПЦИЯ, ГАИ, сдача экзамена на водительские права
13:15 12.08.2024
 
В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав

ГУМВД: более 50 автошкол Петербурга платили сотрудникам ГАИ за сдачу на права

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыдача автовладельцу номерных знаков на машину
Выдача автовладельцу номерных знаков на машину - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – ПРАЙМ. Более 50 автошкол Петербурга были задействованы в коррупционной схеме. Стало известно, что они давали взятки сотрудникам ГАИ за лояльное отношение на экзаменах для получения водительских прав, рассказали в пресс-службе регионального ГУМВД.
В ведомстве сообщили, что оперативниками УСБ был выявлена "противоправная деятельность руководства ряда автошкол города Санкт-Петербурга и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции".
Все материалы, касающиеся дела, переданы подразделениями собственной безопасности ГУМВД России следственным органам. Также правоохранительные органы устанавливают причастность всех подозреваемых к реализации коррупционной схемы.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
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