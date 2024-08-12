https://1prime.ru/20240812/korruptsiya-850822885.html

В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав

В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав - 12.08.2024, ПРАЙМ

В Петербурге раскрыли коррупционную схему по выдаче водительских прав

Более 50 автошкол Петербурга были задействованы в коррупционной схеме. Стало известно, что они давали взятки сотрудникам ГАИ за лояльное отношение на экзаменах... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:15+0300

2024-08-12T13:15+0300

2024-08-12T13:15+0300

коррупция

гаи

сдача экзамена на водительские права

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – ПРАЙМ. Более 50 автошкол Петербурга были задействованы в коррупционной схеме. Стало известно, что они давали взятки сотрудникам ГАИ за лояльное отношение на экзаменах для получения водительских прав, рассказали в пресс-службе регионального ГУМВД.В ведомстве сообщили, что оперативниками УСБ был выявлена "противоправная деятельность руководства ряда автошкол города Санкт-Петербурга и сотрудников МРЭО Госавтоинспекции".Все материалы, касающиеся дела, переданы подразделениями собственной безопасности ГУМВД России следственным органам. Также правоохранительные органы устанавливают причастность всех подозреваемых к реализации коррупционной схемы.

https://1prime.ru/20240812/khischenie-850821622.html

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коррупция, гаи, сдача экзамена на водительские права