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Коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение во Франции

Коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение во Франции - 12.08.2024, ПРАЙМ

Коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение во Франции

Пришло время остановить финансирование Киева, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X после того, как стало известно о... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:45+0300

2024-08-12T15:45+0300

2024-08-12T15:46+0300

всу

финансовая помощь для украины

франция

флориан филиппо

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Пришло время остановить финансирование Киева, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X после того, как стало известно о коррупционном скандале на Украине."Еще один коррупционер! Подумать только, на прошлой неделе ЕС выписал Украине новый чек на 4,2 миллиарда евро, включая 800 миллионов, выплаченных Францией!" — подчеркнул политик.Он также заявил, что финансовая помощь ВСУ является "безумием", и призвал остановить постоянные денежные вливания."Вот, куда идут наши деньги", — прокомментировал скандал Филиппо.Ранее стало известно о том, что Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.В конце марта на Украине обозначали план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил последовательность реформ, открывших Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.

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всу, финансовая помощь для украины, франция, флориан филиппо