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Коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение во Франции - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение во Франции
Коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение во Франции - 12.08.2024, ПРАЙМ
Коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение во Франции
Пришло время остановить финансирование Киева, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X после того, как стало известно о... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:45+0300
2024-08-12T15:46+0300
всу
финансовая помощь для украины
франция
флориан филиппо
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Пришло время остановить финансирование Киева, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X после того, как стало известно о коррупционном скандале на Украине."Еще один коррупционер! Подумать только, на прошлой неделе ЕС выписал Украине новый чек на 4,2 миллиарда евро, включая 800 миллионов, выплаченных Францией!" — подчеркнул политик.Он также заявил, что финансовая помощь ВСУ является "безумием", и призвал остановить постоянные денежные вливания."Вот, куда идут наши деньги", — прокомментировал скандал Филиппо.Ранее стало известно о том, что Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.В конце марта на Украине обозначали план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил последовательность реформ, открывших Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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всу, финансовая помощь для украины, франция, флориан филиппо
ВСУ, финансовая помощь для Украины, ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо
15:45 12.08.2024 (обновлено: 15:46 12.08.2024)
 
Коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение во Франции

Филиппо призвал прекратить помощь Киеву из-за коррупционного скандала

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Пришло время остановить финансирование Киева, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X после того, как стало известно о коррупционном скандале на Украине.
"Еще один коррупционер! Подумать только, на прошлой неделе ЕС выписал Украине новый чек на 4,2 миллиарда евро, включая 800 миллионов, выплаченных Францией!" — подчеркнул политик.
Он также заявил, что финансовая помощь ВСУ является "безумием", и призвал остановить постоянные денежные вливания.
"Вот, куда идут наши деньги", — прокомментировал скандал Филиппо.
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Замминистра энергетики Украины задержан за взятку
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Ранее стало известно о том, что Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.
В конце марта на Украине обозначали план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил последовательность реформ, открывших Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
 
ВСУфинансовая помощь для УкраиныФРАНЦИЯФлориан Филиппо
 
 
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