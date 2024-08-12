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Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов
Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов - 12.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до конца года подготовить изменения, предусматривающие пересмотр критериев аварийности многоквартирных домов,... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:23+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до конца года подготовить изменения, предусматривающие пересмотр критериев аварийности многоквартирных домов, сообщается на сайте кабмина. Премьер по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" дал ряд поручений, в том числе касающихся улучшения жилищных условий граждан. "Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и ППК "Фонд развития территорий" до 31 декабря 2024 года должны подготовить изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие пересмотр критериев аварийности многоквартирных домов", - говорится в сообщении правительства.
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россия, строительство
Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов
Мишустин поручил до конца года изучить критерии аварийности многоквартирных домов
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до конца года подготовить изменения, предусматривающие пересмотр критериев аварийности многоквартирных домов, сообщается на сайте кабмина.
Премьер по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" дал ряд поручений, в том числе касающихся улучшения жилищных условий граждан.
"Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и ППК "Фонд развития территорий" до 31 декабря 2024 года должны подготовить изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие пересмотр критериев аварийности многоквартирных домов", - говорится в сообщении правительства.