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В Крыму сделали жесткое заявление из-за атаки ВСУ на ЗАЭС
В Крыму сделали жесткое заявление из-за атаки ВСУ на ЗАЭС - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Крыму сделали жесткое заявление из-за атаки ВСУ на ЗАЭС
Атака украинских Вооруженных сил на Запорожскую АЭС представляет собой угрозу безопасности всего мира, подчеркнул постпред Крыма при российском президенте,... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:58+0300
2024-08-12T08:58+0300
2024-08-12T08:58+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Атака украинских Вооруженных сил на Запорожскую АЭС представляет собой угрозу безопасности всего мира, подчеркнул постпред Крыма при российском президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов."Безумный удар украинских нацистов и террористов по структурным объектам Запорожской АЭС является прямой угрозой не только для рядом находящегося Крыма и новых российских субъектов, но и всего мира. Такого рода действия могут привести к катастрофическим последствиям", - заявил политик агентству РИА Новости. Кроме того, он добавил, что своими действиями Киев практически применил тактику ядерного шантажа и использования АЭС для "ядерного устрашения". По его словам, после этого украинское руководство стало представлять угрозу глобальной безопасности, поэтому от него "важно как можно скорее избавиться".Ранее в государственной корпорации "Росатом" рассказали, что на Заопрожской АЭС серьезно повреждена градирня в результате попадания дронов ВСУ. Отмечается, что произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано силами МЧС . Позднее специалисты оценят угрозу обрушения конструкции.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ
В Крыму сделали жесткое заявление из-за атаки ВСУ на ЗАЭС
Постпред Крыма Мурадов назвал атаку ВСУ на ЗАЭС прямой угрозой всему миру
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Атака украинских Вооруженных сил на Запорожскую АЭС представляет собой угрозу безопасности всего мира, подчеркнул постпред Крыма при российском президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Безумный удар украинских нацистов и террористов по структурным объектам Запорожской АЭС является прямой угрозой не только для рядом находящегося Крыма и новых российских субъектов, но и всего мира. Такого рода действия могут привести к катастрофическим последствиям", - заявил политик агентству РИА Новости.
Кроме того, он добавил, что своими действиями Киев практически применил тактику ядерного шантажа и использования АЭС для "ядерного устрашения". По его словам, после этого украинское руководство стало представлять угрозу глобальной безопасности, поэтому от него "важно как можно скорее избавиться".
Ранее в государственной корпорации "Росатом" рассказали, что на Заопрожской АЭС серьезно повреждена градирня в результате попадания дронов ВСУ. Отмечается, что произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано силами МЧС . Позднее специалисты оценят угрозу обрушения конструкции.
Гендиректор МАГАТЭ сообщил об отсутствии опасности для ЗАЭС