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Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области
Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области
Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами России предложил обсудить вопросы оказания помощи пострадавшим жителям Курской области. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:38+0300
2024-08-12T13:38+0300
россия
правительство
всу
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами России предложил обсудить вопросы оказания помощи пострадавшим жителям Курской области. Глава правительства России подчеркнул, что на текущий момент ключевой задачей является оказание максимальной поддержки гражданам, которые пострадали из-за ударов ВСУ по региону.Кроме того, Мишустин добавил, что кабинет министром России уже направил 1,8 миллиарда рублей на поддержку граждан, которые потеряли жилье в Курской области. В эту сумму также входят выплаты тем жителям, которые вынужденно покинули свои дома.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
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россия, правительство, всу
РОССИЯ, правительство, ВСУ
13:38 12.08.2024
 
Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области

Мишустин: главная задача сейчас - оказать поддержку жителям Курской области

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами России предложил обсудить вопросы оказания помощи пострадавшим жителям Курской области.
Глава правительства России подчеркнул, что на текущий момент ключевой задачей является оказание максимальной поддержки гражданам, которые пострадали из-за ударов ВСУ по региону.
Кроме того, Мишустин добавил, что кабинет министром России уже направил 1,8 миллиарда рублей на поддержку граждан, которые потеряли жилье в Курской области. В эту сумму также входят выплаты тем жителям, которые вынужденно покинули свои дома.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
Эвакуация жителей Горловки - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района
12:11
 
РОССИЯправительствоВСУ
 
 
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