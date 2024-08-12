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Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области

Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами России предложил обсудить вопросы оказания помощи пострадавшим жителям Курской области. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:38+0300

2024-08-12T13:38+0300

2024-08-12T13:38+0300

россия

правительство

всу

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами России предложил обсудить вопросы оказания помощи пострадавшим жителям Курской области. Глава правительства России подчеркнул, что на текущий момент ключевой задачей является оказание максимальной поддержки гражданам, которые пострадали из-за ударов ВСУ по региону.Кроме того, Мишустин добавил, что кабинет министром России уже направил 1,8 миллиарда рублей на поддержку граждан, которые потеряли жилье в Курской области. В эту сумму также входят выплаты тем жителям, которые вынужденно покинули свои дома.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.

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россия, правительство, всу