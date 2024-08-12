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Курский губернатор назвал число населенных пунктов под контролем ВСУ

Курский губернатор назвал число населенных пунктов под контролем ВСУ - 12.08.2024, ПРАЙМ

Курский губернатор назвал число населенных пунктов под контролем ВСУ

В Курской области сложилась непростая ситуация: под контролем противника остаются 28 населенных пунктов, доложил президенту России Владимиру Путину врио... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:26+0300

2024-08-12T15:26+0300

2024-08-12T15:27+0300

происшествия

эвакуация

всу

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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. В Курской области сложилась непростая ситуация: под контролем противника остаются 28 населенных пунктов, доложил президенту России Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов.Смирнов заявил, что под контролем сил ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. Он рассказал, что глубина проникновения противника на территорию области составляет 12 км на линии в 40 км.Он также подчеркнул, что из приграничья выехало более 121 тысячи человек, о судьбе около двух тысяч человек, находящихся на территории 28 подконтрольных противнику населенных пунктов пока ничего неизвестно.Всего после атаки ВСУ погибших среди гражданского населения, как рассказал врио губернатора, числится 12 человек, ранено 121, включая десятерых детей.

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эвакуация, всу