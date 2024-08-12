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В Курске предупредили о диверсионных группах с российскими документами
В Курске предупредили о диверсионных группах с российскими документами - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Курске предупредили о диверсионных группах с российскими документами
На приграничных Курской области территориях орудуют диверсионные группы с российскими документами, предупредил временно исполняющий обязанности губернатора... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:05+0300
2024-08-12T16:05+0300
2024-08-12T16:05+0300
происшествия
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. На приграничных Курской области территориях орудуют диверсионные группы с российскими документами, предупредил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.Об этом он доложил российскому президенту Владимиру Путину в ходе совещания, посвященного обстановке в Курской области.По словам Смирнова, власти региона внимательно следят за случаями мародерства. По его словам, существует опасность того, что диверсанты носят "нашу" одежду и используют российские автомобили и документы, поэтому патрулирование в регионе усилено.
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россия, курск, владимир путин
Происшествия, РОССИЯ, КУРСК, Владимир Путин
В Курске предупредили о диверсионных группах с российскими документами
Смирнов: диверсионные группы с документами России действуют в Курской области
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. На приграничных Курской области территориях орудуют диверсионные группы с российскими документами, предупредил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
Об этом он доложил российскому президенту Владимиру Путину в ходе совещания, посвященного обстановке в Курской области.
По словам Смирнова, власти региона внимательно следят за случаями мародерства. По его словам, существует опасность того, что диверсанты носят "нашу" одежду и используют российские автомобили и документы, поэтому патрулирование в регионе усилено.