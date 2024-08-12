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Глава Курской области рассказал об опустевших приграничных селах
Глава Курской области рассказал об опустевших приграничных селах - 12.08.2024, ПРАЙМ
Глава Курской области рассказал об опустевших приграничных селах
Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, их занимают военные части, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:47+0300
2024-08-12T15:47+0300
2024-08-12T15:47+0300
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, их занимают военные части, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.При этом нет четкого понимания о местоположении противника, доложил президенту России Владимиру Путину Смирнов. "Для нас проблема это, учитывая, что там нет чёткой линии фронта", - отметил он. Приграничье, по словам врио губернатора, покинуло более ста двадцати тысяч человек, о судьбе около двух тысяч жителей, находящихся на территории подконтрольных противнику населенных пунктов, нет точных сведений, добавил Смирнов.
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РОССИЯ, Курская область, СВО, ВСУ, Владимир Путин
Глава Курской области рассказал об опустевших приграничных селах
Смирнов: приграничные села в Курской области опустели, их занимают военные
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, их занимают военные части, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
При этом нет четкого понимания о местоположении противника, доложил президенту России Владимиру Путину Смирнов. "Для нас проблема это, учитывая, что там нет чёткой линии фронта", - отметил он.
Приграничье, по словам врио губернатора, покинуло более ста двадцати тысяч человек, о судьбе около двух тысяч жителей, находящихся на территории подконтрольных противнику населенных пунктов, нет точных сведений, добавил Смирнов.
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